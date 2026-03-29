Αγωνία στον ΠΑΟΚ με Μεϊτέ: Εκτός ρυθμού πριν τα κρίσιμα playoffs

Σε φάση αντίστροφης μέτρησης για τα playoffs βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ωστόσο ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν το τεχνικό επιτελείο αφορά την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ.

Ο Γάλλος μέσος βρίσκεται σε μια ιδιότυπη «γκρίζα ζώνη», καθώς δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων, την ώρα που η ομάδα μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν

Η απουσία του Μεϊτέ αποτελεί σημαντικό «πονοκέφαλο» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή-κλειδί στον άξονα, που επηρεάζει άμεσα τη συνοχή και την ισορροπία της ομάδας.

Οι πρώτες ενοχλήσεις εμφανίστηκαν τον Φεβρουάριο, με τον παίκτη να συνεχίζει να πιέζει τον εαυτό του αγωνιστικά, κάτι που τελικά δεν του επέτρεψε να επανέλθει πλήρως. Η συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό κρίθηκε εκ των υστέρων βεβιασμένη, καθώς δεν βρισκόταν στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας.

Έκτοτε, ο Μεϊτέ παραμένει εκτός κανονικού προγράμματος, με το ιατρικό επιτελείο να ακολουθεί συντηρητική προσέγγιση, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε υποτροπή.

Η επανένταξή του γίνεται σταδιακά, με ατομικά προγράμματα και ειδική διαχείριση, ωστόσο η παρουσία του στην πρεμιέρα των playoffs παραμένει αμφίβολη.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει και άλλα ζητήματα στο κομμάτι των τραυματισμών. Κενί, Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδης παραμένουν εκτός, ενώ ο Γιώργος Γιακουμάκης έχει επιστρέψει σε ατομικό πρόγραμμα, επιχειρώντας τη δική του επανένταξη μετά τον τραυματισμό στον αστράγαλο.

Ο Έλληνας επιθετικός, πρώτος σκόρερ της ομάδας τη φετινή σεζόν, βρίσκεται ακόμη μακριά από το επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, με την επιστροφή του να γίνεται επίσης προσεκτικά.

