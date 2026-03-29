ΦΩΤΟΣ: Η δυναστεία της Ολυμπιάδας!

Από το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου 2026 η προσφυγική ομάδα είναι η πρωταθλήτρια 2025-2026. Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ κατέκτησε το πρωτάθλημα για 4η διαδοχική χρονιά και 5η στην ιστορία της. Μετά από 76’ αγώνα η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ κέρδισε στον τρίτο Τελικό του Allwyn πρωταθλήματος Α Κατηγορίας Γυναικών την Robo Markets ΑΕΛ με 3-0 σετ στην Αίθουσα ‘’ΝΕΑΠΟΛΗ -ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ’’ και διαμόρφωσε το 3-1 στις νίκες.

Με τη λήξη του αγώνα ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ Δρ Κώστας Κωνσταντίνου απένειμε το τρόπαιο στις πρωταθλήτριες και στην αρχηγό τους Veronica Hudima μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς από τους πέραν των 210 φιλάθλων που κατέκλυσαν την έδρα της προσφυγικής ομάδας.

