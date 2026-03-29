Ντάλιτς: «Δεν έχω αμφιβολία πως ο Γιάγκουσιτς θα τα καταφέρει στον Παναθηναϊκό»

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς είναι πάντα στα υπόψη του προπονητή της εθνικής Κροατίας, Ζλάτκο Ντάλιτς, για την ομάδα των Ανδρών, μολονότι για ακόμη μια φορά κλήθηκε στην εθνική ομάδα U21 της χώρας του.

Ο εκλέκτορας της «χρβάτσκα» εν όψει του σπουδαίου φιλικού με την Βραζιλία ρωτήθηκε για το αν τον προβληματίζει που ο 20χρονος μέσος δεν έχει πολλές συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό.

«Ελπίζω να καθιερωθεί. Έχει τον χαρακτήρα να τα καταφέρει και καταλαβαίνει τα πάντα. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρων ποδοσφαιριστής και ο Παναθηναϊκός ήταν η επιλογή του. Δεν έχω καμία αμφιβολία πως θα τα καταφέρει, απλώς χρειάζεται λίγο χρόνο», τόνισε ο Ντάλιτς για τον Γιάγκουσιτς.

Ο νεαρός χαφ έχει 8 συμμετοχές, 1 γκολ και 3 ασίστ με την U21 της Κροατίας, ωστόσο ακόμη δεν έχει πάρει το χρίσμα με την εθνική Ανδρών της χώρας του, που θα λάβει μέρος στο Μουντιάλ αντιμετωπίζοντας στους ομίλους Αγγλία, Παναμά και Γκάνα.

