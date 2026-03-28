ΦΩΤΟ: Σκληρή δουλειά και δίψα για επιστροφή από Πιέρο

Προσπαθεί με νύχια και με δόντια να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα πίσω στους αγωνιστικούς χώρους, ο Πιέρος Σωτηρίου.

Στις 29/12/2025 μετά από ένα κτύπημα στο γόνατο στην προπόνηση, ο Πιέρος στάθηκε άτυχος, με τα χειρότερα να επιβεβαιώνονται καθώς αποκόμισε ρήξη πρόσθιου χιαστού, κάτι που τον άφησε αναγκαστικά εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από τη στιγμή εκείνη και έπειτα, τα προβλήματα στην επιθετική λειτουργία της ομάδας έγιναν ολοένα και πιο εμφανή. Η απουσία του Πιέρου από την κορυφή της επίθεσης στέρησε από τον ΑΠΟΕΛ όχι μόνο γκολ, αλλά και την απαραίτητη εμπειρία και σταθερότητα στο τελείωμα των φάσεων.

Ο ίδιος ανέβασε σχετικό στόρι στο ίνσταγκραμ με άσκηση αποθεραπείας, καθώς μετρά αντίστροφα τον χρόνο της επιστροφής του.

