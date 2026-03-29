Η Σαμπαλένκα το σήκωσε και στο Μαϊάμι-Άνοιξε... διάλογο με την «εχθρική» κερκίδα

Κατέκτησε τον τίτλο του Miami Open η Αρίνα Σαμπαλένκα, έστω και αν δεν είχε τον κόσμο στο πλευρό της.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στα κορτ, καθώς κατέκτησε και τον τίτλο του Miami Open. Η Λευκορωσίδα, Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη επιβλήθηκε της Αμερικανίδας Κόκο Γκοφ, στον τελικό, με 6-2, 4-6, 6-3.

Πέρα από μια πολύ καλή αντίπαλο, η Σαμπαλένκα είχε να αντιμετωπίσει και την... κερκίδα, που πήρε σαφέστατα το μέρος της Γκοφ. Μάλιστα, άνοιξε διάλογο με μια γυναίκα που ήθελε να πειράξει το μυαλό της. Μετά τη νίκη της, θέλησε να συμφιλιωθεί μαζί της. «Δεν ξέρω πού είσαι, εκείνη η κυρία που φώναζε και ήλπιζε να βγει έξω η μπάλα. Δεν έπρεπε να είμαι τόσο αγενής. Αλλά έλα τώρα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ας συμφωνήσουμε ότι και οι δύο κάναμε λάθος. Συγγνώμη», είπε χαμογελαστή η 27χρονη.

Η Σαμπαλένκα, που προ ημερών είχε κατακτήσει και το Indian Wells στην Καλιφόρνια, έγινε η πέμπτη τενίστρια που πέτυχε το Sunshine Double στα δύο Masters, ενώ μετρά πλέον 23 νίκες σε 24 αναμετρήσεις για φέτος (23-1). Ηττήθηκε μόνο στον τελικό του Australian Open από την Έλενα Ριμπάκινα.

Η Σαμπαλένκα πανηγύρισε και την 7η νίκη της απέναντι στην Κόκο Γκοφ σε 13 αναμετρήσεις (7-6). Η Λευκορωσίδα μετρά 11 τίτλους σε 1000άρια τουρνουά (11-4) και 24 συνολικά στην καριέρα της (24-20). Από τη Δευτέρα (30/3) θα την χωρίζει απόσταση 2.917 βαθμών από την Έλενα Ριμπάκινα, Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη.

