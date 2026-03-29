Αντετοκούνμπο: «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους»

Μήνυμα με πολλαπλές ερμηνείες από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο...

Ένα μήνυμα που επιδέχεται πολλές ερμηνείες και ίσως έχει πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσω social media.

«Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο Greek Freak.

Η φετινή σεζόν έχει εξελιχθεί εφιαλτικά για τον 31χρονο σούπερ σταρ, καθώς οι Μπακς έχουν ήδη τεθεί και μαθηματικά πλέον εκτός στόχων μετρώντας 29 νίκες και 44 ήττες, ενώ ο ίδιος έχει αγωνιστεί σε μόλις 36 από τα 75 ματς της ομάδας του λόγω τραυματισμών.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχει τεθεί πρόωρα εκτός διεκδίκησης των βραβείων της σεζόν στο ΝΒΑ, ενώ τις επτά προηγούμενες χρονιές (2019-2025) ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας και τις δύο προηγούμενες (2017, 2018) της δεύτερης καλύτερης έχοντας κερδίσει επίσης δύο βραβεία MVP και πολλές ακόμη ατομικές διακρίσεις, πέρα από το πρωτάθλημα του 2021.

Ο Αντετοκούνμπο μπαίνει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για την καριέρα του. Το συμβόλαιό του με τους Μπακς λήγει το 2027 και αν δεν συμφωνήσει για επέκταση το καλοκαίρι (κάτι που με τις υπάρχουσες συνθήκες μοιάζει πολύ δύσκολο να γίνει), τότε το Μιλγουόκι θα επιδιώξει να τον ανταλλάξει.

