Μπαρτομέου: «Με ποιο κριτήριο είμαι ο χειρότερος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα;»

Σε μια από τις ελάχιστες δημόσιες τοποθετήσεις του τα τελευταία χρόνια, ο Ζοσέπ Μαρία Μπαρτομέου υπερασπίστηκε τη θητεία του στην Μπαρτσελόνα, απαντώντας ευθέως στην κριτική που τον θέλει ως τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία του συλλόγου.

Ο πρώην ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα» (2014-2020) δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τους χαρακτηρισμούς, θέτοντας το δικό του ερώτημα: «Με ποιο κριτήριο;». Όπως υποστήριξε, η περίοδος της διοίκησής του συνοδεύτηκε από σημαντικές επιτυχίες εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

«13 τίτλοι και οικονομική ανάπτυξη»

Ο Μπαρτομέου στάθηκε ιδιαίτερα στα πεπραγμένα της εξαετούς θητείας του, επισημαίνοντας πως η Μπαρτσελόνα κατέκτησε 13 τίτλους, ενώ παράλληλα ενίσχυσε σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη.

«Με κάνει να γελάω όταν λένε ότι ήμουν ο χειρότερος. Σε έξι χρόνια κατακτήσαμε 13 τίτλους και φέραμε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ στον σύλλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να ανατρέψει το αρνητικό αφήγημα γύρω από το όνομά του.

Η πανδημία και το «φρένο» στα σχέδια

Παράλληλα, απέδωσε μεγάλο μέρος των προβλημάτων που προέκυψαν στο τέλος της θητείας του στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία – όπως τόνισε – ανέτρεψε τον οικονομικό σχεδιασμό του συλλόγου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν δεν είχε μεσολαβήσει η κρίση, η ανακατασκευή του «Καμπ Νόου» θα είχε προχωρήσει πιο γρήγορα, ενώ και η συνολική οικονομική εικόνα της ομάδας θα ήταν διαφορετική.

Από την αποθέωση στην αποχώρηση

Ο Μπαρτομέου ανέλαβε την προεδρία το 2014, μετά την παραίτηση του Σάντρο Ροσέλ, και έναν χρόνο αργότερα θριάμβευσε στις εκλογές, έχοντας ως «όπλο» το ιστορικό treble του 2015.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, με την αγωνιστική πτώση και την οικονομική κρίση να οδηγούν τελικά στην παραίτησή του τον Οκτώβριο του 2020, πριν ολοκληρώσει τη θητεία του.

Με τον ίδιο στην προεδρία, οι Καταλανοί πανηγύρισαν:

• 4 πρωταθλήματα Ισπανίας (2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19)

• 4 Κύπελλα Ισπανίας (2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18)

• 2 Σούπερ Καπ Ισπανίας (2016, 2018)

• 1 Champions League (2014-15)

• 1 UEFA Super Cup (2015)

• 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (2015)

Πέντε και πλέον χρόνια μετά, ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για εκείνη την περίοδο, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση γύρω από την πιο αμφιλεγόμενη διοικητική εποχή της σύγχρονης Μπαρτσελόνα.

