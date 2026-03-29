Επιστροφή στη δράση για τον Κοντίδη

Από την Πάλμα της Μαγιόρκα ξεκινάει η αγωνιστική χρονιά 2026 για τον Παύλο Κοντίδη, που επανέρχεται σταδιακά στη δράση έπειτα από ένα τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί στη μέση.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος συμμετέχοντας στο 55ο Trofeo Princesa Sofia, μία διοργάνωση στην οποία λαμβάνει μέρος ανελλιπώς κάθε χρονιά, θα επιχειρήσει να κάνει το καλύτερo δυνατόν ξεκίνημα στη σεζόν, παρά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Στην Πάλμα έχει να επιδείξει ως το καλύτερο αποτέλεσμα το 2023 όταν κατετάγη τέταρτος. Πέρσι κατέγραψε άλλο ένα πλασάρισμα εντός της πρώτης δεκάδας, παίρνοντας την 9η θέση.

To Grand Slam της Μαγιόρκα είναι το πρώτο από τα πέντε της σειράς που θα διεξαχθούν εντός του 2026. Θα ακολουθήσουν οι αγώνες στο Ιέρς τον Απρίλιο, στην Ολλανδία στα τέλη Μαΐου, στο Κιέλ τον Ιούνιο και στα μέσα του καλοκαιριού στο Λονγκ Μπιτς, όπου πέρσι ο δις Αργυρός Ολυμπιονίκης είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Την Πέμπτη (26/03) ο ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού συμμετείχε σε αγώνα επίδειξης, τερματίζοντας τέταρτος.

Στη φετινή διοργάνωση στην Πάλμα της Μαγιόρκα, θα αγωνιστούν γύρω στους 1.1000 ιστιοπλόους από 62 χώρες. Oι περισσότεροι θα λάβουν μέρος στην κλάση ILCA 7, στην οποία αγωνίζεται και ο Παύλος Κοντίδης. Συγκεκριμένα, θα διαγωνιστούν 200 ιστιοπλόοι. Πέραν του Κοντίδη, στην ίδια κατηγορία συμμετέχει άλλος ένας Κύπριος, ο χάλκινος Παγκόσμιος Πρωταθλητής Νέων τον περασμένο Δεκέμβριο, Αιμίλιος Ποέρος.

Ακόμη, άλλες δυο κυπριακές συμμετοχές υπάρχουν στις κατηγορίες των γυναικών και συγκεκριμένα η Νατάσα Λάππα και Μαριλένα Μακρή, που αγωνίζονται στο IQFOIL και την ILCA 6 αντίστοιχα.

