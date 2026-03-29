Τα αποτελέσματα του NBA: Νέα ήττα για Μπακς - Χοκς για playoffs
Έξι αναμετρήσεις περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τους Μιλγουόκι Μπακς να γνωρίζουν ακόμη μια ήττα, μένοντας οριστικά εκτός playoffs για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια.
Από τα άλλα αποτελέσματα ξεχώρισαν οι νίκες των Φιλαδέλφεια 76ερς και των Ατλάντα Χοκς, που δίνουν μεγάλη μάχη για την 6η θέση που οδηγεί απευθείας στα playoffs της ανατολικής περιφέρειας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Μιλγουόκι Μπακς - Σαν Αντόνιο Σπερς 95-127
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Ντιτρόιτ Πίστονς 87-109
Σάρλοτ Χόρνετς - Φιλαδέλφεια 76ερς 114-118
Ατλάντα Χοκς - Σακραμέντο Κινγκς 123-113
Μέμφις Γκρίζλις - Σικάγο Μπουλς 125-124
Φοίνιξ Σανς - Γιούτα Τζαζ 134-109
