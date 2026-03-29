Τα αποτελέσματα του NBA: Νέα ήττα για Μπακς - Χοκς για playoffs

Έξι αναμετρήσεις περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τους Μιλγουόκι Μπακς να γνωρίζουν ακόμη μια ήττα, μένοντας οριστικά εκτός playoffs για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια.

Από τα άλλα αποτελέσματα ξεχώρισαν οι νίκες των Φιλαδέλφεια 76ερς και των Ατλάντα Χοκς, που δίνουν μεγάλη μάχη για την 6η θέση που οδηγεί απευθείας στα playoffs της ανατολικής περιφέρειας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Μιλγουόκι Μπακς - Σαν Αντόνιο Σπερς 95-127

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Ντιτρόιτ Πίστονς 87-109

Σάρλοτ Χόρνετς - Φιλαδέλφεια 76ερς 114-118

Ατλάντα Χοκς - Σακραμέντο Κινγκς 123-113

Μέμφις Γκρίζλις - Σικάγο Μπουλς 125-124

Φοίνιξ Σανς - Γιούτα Τζαζ 134-109

