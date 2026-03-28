Ράιαν Μαέ: Ένα κάτω από Χάρι Κέιν, τρία πάνω από Κιλιάν Εμπαπέ!

Έχοντας βρει δίκτυα 18 φορές σε 30 αγώνες με το τριφύλλι, ο Ράιαν Μαέ απέχει 7 γκολ για να ισοφαρίσει τα 25 γκολ σε 59 εμφανίσεις με την φανέλα της ΑΕΛ. Το ρεκόρ του είναι 32 γκολ σε 73 συμμετοχές με την Φερεντσβάρος.

Ο Βελγομαροκινός φορ των πρασίνων είναι «καυτός» από την πρώτη μέρα του 2026 πάντως φτάνοντας τα 12 γκολ μέσα σε τρεις περίπου μήνες.

Αυτή του η επίδοση είναι αρκετή για να ξεπεράσει στην σχετική λίστα (περισσότερα γκολ μέσα στο 2026) τον Εμπαμπέ της Ρεάλ που έχει 9 ενώ με τα 12 που έχει πετύχει, είναι ένα γκολ κάτω από τον Χάρι Κέιν που έχει 13.

Πρώτος, είναι ο Άιβαν Τόνεϊ της Αλ Αχλί ο οποίος σκόραρε 17 γκολ.