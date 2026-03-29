Οχτώ αποχωρήσεις από την εθνική Αγγλίας, «τριπλός» πονοκέφαλος για Αρτέτα!

Η FA γνωστοποίησε πως 8 ποδοσφαιριστές αποχώρησαν από την αποστολή της Αγγλίας πριν από το φιλικό ματς της προσεχούς Τρίτης με την Ιαπωνία. Με προβλήματα τραυματισμών επιστρέφουν στην Άρσεναλ τρεις πολύ σημαντικές μονάδες της ομάδας!

Ο Μικέλ Αρτέτα έχει πλέον ν’ αγχωθεί γι’ αποτελέσματα εξετάσεων σε απόλυτα βασικούς ποδοσφαιριστές του που βρίσκονταν τις τελευταίες μέρες στην εθνική Αγγλίας, όπως επίσης και ο Πεπ Γκουαρδιόλα υποδέχεται πίσω σημαντική μονάδα της άμυνας με πρόβλημα.

Οι Ράις, Σάκα και Μαντουέκε από πλευράς Λονδρέζων, αλλά και ο Στόουνς για τους «πολίτες», συμπεριλαμβάνονται στο γκρουπ των 8 παικτών που έφυγαν από την αποστολή των «τριών λιονταριών» για το ματς της Τρίτης με την Ιαπωνία.

Μαζί τους είναι και οι Άαρον Ράμσντεϊλ, Φικάγιο Τομόρι και Κάλβερτ – Λιούιν, ενώ, με τραυματισμό θα βρεθεί στην Πάλας και ο Γουόρτον.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση για αντικαταστάτες, αν και ο Τούχελ είχε 35 παίκτες μαζί του και τώρα στα πλάνα του για την αναμέτρηση με τους Ασιάτες θα έχει 27 ποδοσφαιριστές.

