To πρώτο πικρό ποτήρι για Φωτίου

Δεν... τρίτωσε το καλό για τον ΑΠΟΕΛ με τον Χάρη Φωτίου στον προεδρικό θώκο αφού ήρθε η ήττα από την Ανόρθωση στο ΓΣΠ.

Μετά από δύο σερί νίκες και μάλιστα επί Ομόνοιας και ΑΕΛ, γεύτηκε για πρώτη φορά το πικρό ποτήρι που μείωσε ξανά αρκετά τις πιθανότητες εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω του πρωταθλήματος.

Το χαμόγελο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, μετατράπηκε σε απογοήτευση αφού και το αγωνιστικό πρόσωπο του ΑΠΟΕΛ ήταν αρκετά μέτριο.

Χ.Χ