Η εφτάρα και η τεσσάρα δεν έκαναν την 25η αγωνιστική την πιο παραγωγική

Πολλά γκολ και χωρίς ισοπαλία.

Έβρεξε γκολ στην 25η αγωνιστική αφού σημειώθηκαν 24 γκολ στις εφτά αναμετρήσεις. 

Μάλιστα κάποια σκορ ήταν πελώρια με αυτό της Πάφου επί της Ε.Ν. Ύψωνα να είναι το μεγαλύτερο ως τώρα στο πρωτάθλημα (7-0) ενώ σε άλλο παιχνίδι είδαμε και τεσσάρα.

Παρόλα αυτά, δεν ήταν η πιο παραγωγική όμως είναι στην τριάδα. Η... πρωτιά ανήκει στην 11η αγωνιστική όπου είδαμε 26 γκολ ενώ στην 4η στροφή του πρωταθλήματος σημειώθηκαν 23 γκολ. Να σημειωθεί πως απουσίασε το σημείο της ισοπαλίες, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν τέσσερις και τις φιλοξενούμενες τρεις νίκες.

Τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής:

ΑΕΚ - Ακρίτας 3-0

}Ολυμπιακός - Εθνικός Άχνας 2-1

Πάφος FC - Ε.Ν. Ύψωνα 7-0

Ομόνοια Αρ. - Ομόνοια 0-2

Απόλλων - ΑΕΛ 2-1

Ένωση - Άρης 0-4

ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση 0-2

 

 

 

 

 

Διαβαστε ακομη