Γκασπάρ ο νέος στη λίστα

Την ανατροπή, για λογαριασμό του Απόλλωνα κόντρα στην ΑΕΛ υπέγραψε ο Μπρούνο Γκασπάρ που σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα της ομάδας της Λεμεσού.

Ο 32χρονος έγινε ο 11ος ποδοσφαιριστής ο οποίος βλέπει δίχτυα για λογαριασμό των γαλάζιων, στην τρέχουσα σεζόν στο πρωτάθλημα και 14ος συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις.

Για τον Μάρκες, ο οποίος είχε πετύχει την ισοφάριση 1-1 στο ντέρμπι της Λεμεσού, ήταν το πέμπτο στην πρώτη τη τάξει εγχώρια διοργανώση, ενώ ισάριθμα μετράει και στο κύπελλο.