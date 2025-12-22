Μία ανάρτηση, σαν μήνυμα... παραμονής

Είναι αλήθεια πως το τελευταίο διάστημα, υπάρχει έντονη φημολογία γύρω από το όνομα του Στέφανο Σένσι.

Άλλωστε, με το που μπήκε στη... μηχανή της Ανόρθωσης, την ανέβασε επίπεδο και ας μην πήρε η «Κυρία» τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όμως με αυτόν βασικό, δεν έχασε. Μετρά τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ.

Η ανάρτηση του πάντως έφερε χαμόγελα στον κυανόλευκο κόσμο. Σε αυτή έδωσε ραντεβού τον Ιανουάριο για «να συνεχίσουμε να παλεύουμε«.

Χ.Χ