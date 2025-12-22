Ο ξένος VAR που άλλαξε τα σχέδια της Πάφου

Σε δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM 95,0 διευθυντής της Πάφου, Χάρης Θεοχάρους, αναφέρθηκε στην αναβολή του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ και όχι μόνο. Αναλυτικά:

Για τον αγώνα που αναβλήθηκε χθες: «Είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα στην Πάφο. Οι εικόνες πριν τον αγώνα ήταν πραγματικά δύσκολες. Δεν είδαμε ποτέ το γήπεδο σε τέτοια κατάσταση. Έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Είχαμε πυροσβεστική, προσπαθήσαμε να βγάλουμε νερό αλλά είχαμε προβλήματα. Τελικά φάνηκε ότι δεν μπορούσε να γίνει ο αγώνας».

Αν υπήρχε περίπτωση να ξεκινήσει το παιχνίδι: «Ήταν πραγματικά ακραία τα φαινόμενα. Σε κάποια φάση ήταν άσπρο το γήπεδο από το χαλάζι. Υπήρχε βροχόπτωση συνεχώς και αυτό δεν βοηθούσε. Υπήρχαν σημεία που ήταν πραγματικά δύσκολο να φύγουν τα νερά. Κάναμε δυο επανασπορές για να φέρουμε το γήπεδο σε καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα όμως ήταν δύσκολα τα καιρικά φαινόμενα. Στο παρελθόν δεν είχαμε προβλήματα με βροχές, όμως φέτος είχαμε».

Για το αν μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση του γηπέδου: «Θεωρώ πως θα βελτιωθεί. Με τη διακοπή τώρα θα υπάρχει ο χρόνος στους ανθρώπους του γηπέδου να δουλέψουν και να βελτιώσουν το γήπεδο».

Για το πότε μπορεί να γίνει το παιχνίδι: «Για εμάς το θέμα ήταν αυτό του ξένου VAR. Η Πάφος είχε καλό μομέντουμ, ήμασταν σε καλή φόρμα. Θέλαμε να γίνει ο αγώνας χθες. Έχουμε βαρυφορτωμένο πρόγραμμα τον Γενάρη και δεν είναι εύκολο. Δεν είμαστε κυβερνητικοί κι αν γινόταν σήμερα το παιχνίδι θα ήταν εκεί. Ο μοναδικός λόγος είναι το γεγονός πως δεν θα μπορούσε ο VARίστας να είναι στον αγώνα καθώς είναι ορισμένος και στον αγώνα της ΑΕΚ με την ΑΕΛ».

Για το φύλλο αγώνος: «Απ’ τη στιγμή που δεν διεξήχθει ο αγώνας παύει να ισχύει το φύλλο αγώνος. Μπορεί να γίνει η οποιαδήποτε αλλαγή, φθάνει να μην ήταν τιμωριμένος ο παίκτης και να ήταν εγγεγραμένος από το καλοκαίρι στην ομάδα. Αν κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα ο προπονητής δεν υπάρχει θέμα».

Για το παράδειγμα του Μάγιερ έστω κι αν είναι αντίπαλος: «Φυσικά μπορεί να τον χρησιμοποιήσει το ΑΠΟΕΛ, απ’ τη στιγμή που δεν ξεκίνησε το παιχνίδι μπορεί να κάνει αλλαγές ο κάθε προπονητής».

Για το θέμα του VAR: «Απ’ τη στιγμή που είχε οριστεί ξένος VARίστας θα πρέπει να έχει ξένο VARίστα. Δεν θα ήταν δίκαιο καν για τον οποιοδήποτε Κύπριο».

Πότε μπορεί να οριστεί το παιχνίδι; «Δεν μπορώ να ξέρω πότε θα οριστεί. Θέλαμε να αγωνιστούμε, όμως τα δεδομένα είναι έτσι. Ο Γενάρης είναι φορτωμένος με Champions League και κύπελλο. Επί τούτου στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία θα αγωνιστούμε. Θα το αποφασίσει η εκτελεστική. Το θέμα είναι πως το καλεντάρι έχει σφίξει και ήδη ήταν φορτωμένο το πρόγραμμα. Είναι κάτι που μας προβληματίζει».

Για το αν υπάρχει ενδιαφέρον για τον Νικόλα Ιωάννου: «Μας ενδιαφέρουν όλοι οι καλό ποδοσφαιριστές, αν είναι Κύπριοι ακόμη καλύτερα».