Βιολάρης: «Ο διαιτητής δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο» - «Το φύλλο αγώνος έκλεισε στο σπίτι...»

Στον SuperSport 104, μίλησε ο διευθυντής της Καρμιώτισσας, Γιάννης Βιολάρης, για το περιστατικό που έγινε στον τελευταίο αγώνα της ομάδας με την ΑΠΕΑ. Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι: «Ήταν αθλητοπρεπέστατο το παιχνίδι και στον πειθαρχικό έλεγχο ο διαιτητής έδειξε τρεις κόκκινες κάρτες σωστά. Μια σε ποδοσφαιριστή μας και δυο στον πάγκο».

Για την έξοδο του διαιτητή από το γήπεδο: «Το γήπεδο δεν έχει φυσούνα και υπάρχει μια πόρτα για να μπούν στα αποδυτήρια των διαιτητών. Τον πήρα και τον έβγαλα εγώ από το γήπεδο. Ένιωσα σπρωξίματα και δέχθηκα κτυπήματα»

Για την εξέταση του διαιτητή από γιατρό: «Ο διαιτητής μπήκε στα αποδυτήρια μαζί με τον γιατρό του γηπέδου, τον δρ,Νικολάου και τον εξέτασε. Ο διαιτητής ήταν καλά και δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο».

Για το φύλλο αγώνος: «Το φύλλο αγώνος δεν έκλεισε την ίδια ώρα και έκλεισε στο σπίτι αφού συμβουλεύτηκε τους ανώτερούς του».

Για τον διαιτητή: «Δεν επικοινωνούσε στην συνέχεια. Τον έπαιρνα τηλέφωνο για να δω αν είναι καλά και να τον βοηθήσω και δεν ανταποκρινόταν. Είπε και στους βοηθούς του να μην τον ενοχλήσουν»

Για την Αστυνομία: «Έβγαλε ανακοίνωση οτι δεν έγινε κάτι σοβαρό. Επικοινώνησα με τον Αστυνομικό σταθμό και δεν είχαν κάποια καταγγελία. Αύτο με εκπλήσσει γιατί να γίνει μεταγενέστερα αυτό».

Για το βίντεο: «Υπάρχει κάμερα στο γήπεδο που καταγράφει τα πάντα. Την βάζουν ανάμεσα στους πάγκους των ομάδων».

Για αυτά που γράφουν οι διαιτητές: «Να παρακαλέσω την ομοσπονδία να ελέγχει λίγο καλύτερα το τι γράφουν οι διαιτητές για τα φύλλα αγώνος. Δεν υπήρχαν επεισόδια. Ήταν μια σύρραξη 15 δευτερολέπτων».