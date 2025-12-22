Άπαξ και άπαντες στον Εθνικό γνωρίζουν τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που θα βρουν απέναντι στην Ομόνοια αλλά σε καμία περίπτωση δεν πάνε για περίπατο στην Λευκωσία. Αντίθετα κόντρα σε όλα τα προγνωστικά στοχεύουν σε θετικό αποτέλεσμα.

Με Πιντσέλι στον πάγκο

Ο Εθνικός προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα από τον Ακρίτα που ήταν η έκτη συνεχόμενη και που έφερε την απόλυση του Ανγκελόφσκι. Είναι το πρώτο παιχνίδι μετά την απόλυση του Ανγκελόφσκι και το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η ομάδα της Άχνας θα βγάλει θετική αντίδραση. Την ευθύνη της ομάδας ως υπηρεσιακός προπονητής θα έχει ο Ετουάρτο Πιντσέλι.

Μετά από δύο μήνες

Η ομάδα της Άχνας προέρχεται από έξι συνεχόμενες ήττες και θέλει πρώτο να βάλει τέρμα στον κατήφορο και δεύτερο να κάνει χαρούμενα Χριστούγεννα. Μετά από δύο μήνες που μετράει μόνο ήττες (η τελευταία φορά που κέρδισε ήταν την Ένωση στο Δασάκι) θέλει θετικό αποτέλεσμα. Μετά τις συνεχόμενες ήττες ο Εθνικός κόλλησε στους 14 βαθμούς και μπλέχτηκε σε περιπέτειες.

Με αλλαγές

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα θα υπάρχουν αλλαγές. Ο Οφόρι είναι εκτός λόγω καρτών και στην θέση του αριστερού μπακ θα παίξει ο Πεχλιβάνης. Το ερώτημα που υπάρχει είναι στο κέντρο της άμυνας εάν θα παίξει με δύο στόπερ ή τρεις. Εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας είναι ο Τούμπας και θα παίξει ξανά ο Φλόρες. Επίσης εκτός είναι και ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ροντριγκίνιο λόγω τραυματισμού.

Τα ατού και οι μεταγραφές

Τα μεγάλα ατού του Εθνικού και η ελπίδα για γκολ μέσα στο ΓΣΠ είναι οι Μπρένο και Αντερέγκεν. Δύο επιθετικοί που είναι στόχος ομάδων και ενδέχεται ένας εκ’ των δύο ή και οι δύο να φορέσουν την φανέλα του Εθνικού για τελευταία φορά. Τον Μάιο και οι δύο μένουν ελεύθεροι οπότε υπάρχει το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν τον Γενάρη για να πάρει χρήμα ο Εθνικός.