Λύνονται οι οικονομικές εκκρεμότητες και... πιάνει λιμάνι ο Παρούτης

Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ΑΕΛ βρίσκεται ο Δανιήλ Παρούτης. Η συνάντηση ανάμεσα στον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή και τους ιθύνοντες της Ανόρθωσης πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τις απόψεις τους.

Το βασικό ζήτημα που απομένει αφορά το οικονομικό, καθώς ο ποδοσφαιριστής διατηρεί οικονομικές εκκρεμότητες με την Ανόρθωση, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις τελικές διαπραγματεύσεις για τη μετακίνησή του στη λεμεσιανή ομάδα.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, ωστόσο φαίνεται ότι το νερό μπήκε στο αυλάκι και εκτός απροόπτου ο ποδοσφαιριστής θα... πιάσει λιμάνι.