Οι εξετάσεις του Παβλένκα και το συμβόλαιο του Γεμερέγεφ

Ο Τσέχος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τέσσερις με έξι εβδομάδες, όπως διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε.

Ο Παβλένκα τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του β’ μέρους του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον Κάρολ Σφιντέρσκι - ο Πολωνός φορ αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Μάλιστα, ο Παβλένκα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για να κάνει εξετάσεις. Οι οποίες έδειξαν ότι υπέστη κάκωση έσω πλαγίου β’ βαθμού στο δεξί γόνατο, κάτι που σημαίνει πως θα απουσιάσει για, περίπου 1,5 μήνα.

Εν τω μεταξύ, οι Σουηδοί ασχολούνται με τη μεταγραφή του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της aftonbladet.se/sportbladet, ο 32χρονος επιθετικός συμφώνησε σε συμβόλαιο διάρκειας 18 μηνών (ως το καλοκαίρι του 2027, δηλαδή) ενώ υπάρχει οψιόν επέκτασης της συνεργασίας για έναν επιπλέον χρόνο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ