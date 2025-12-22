Μήνυμα Σένσι προς τον κόσμο της Ανόρθωσης: «Ραντεβού τον Γενάρη»

Ο Στέφανο Σένσι έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της Ανόρθωσης, δείχνοντας αποφασισμένος να επιστρέψει δυνατός μετά τη διακοπή και να συνεχίσει τη μάχη με τη φανέλα των κυανόλευκων.

Ο Ιταλός μέσος, μέσα από ανάρτησή του, αναγνώρισε την πικρία που άφησε το τελευταίο διάστημα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως τώρα είναι η στιγμή για ξεκούραση.

Αναλυτικά: «Πάμε στη διακοπή με λίγη στεναχώρια, αλλά τώρα είναι η στιγμή να περάσουμε χρόνο με την οικογένεια. Καλά Χριστούγεννα. Θα σας δω τον Γενάρη όπου θα συνεχίσουμε να παλεύουμε».