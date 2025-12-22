ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ντάνι Άλβες επιστρέφει στην ενεργό δράση: Σε ποια ομάδα θα υπογράψει

Ο Ντάνι Άλβες θα ξαναφορέσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια έπειτα από τον Ιανουάριο του 2023.

Μετά την απαλλαγή του από τις κατηγορίες που τον βάραιναν για σεξουαλική κακοποίηση, λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ο Ντάνι Άλβες ετοιμάζεται να επιστρέψει στα γήπεδα, αυτή τη φορά με έναν ιδιαίτερο και συμβολικό τρόπο.

Ο πολύπειρος Βραζιλιάνος φουλ-μπακ, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που πέρασαν ποτέ από τη θέση του, επιθυμεί ουσιαστικά να βάλει τον επίλογο στη σπουδαία καριέρα του μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, επιλέγοντας την Πορτογαλία για το τελευταίο του ποδοσφαιρικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το ESPN Brasil, ο 42χρονος έχει φτάσει σε τελική συμφωνία για την αγορά της Σαο Ζοάο ντε Βερ, συλλόγου της τρίτης κατηγορίας, στον οποίο θα αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Παράλληλα, δεν αναμένεται να φορέσει και τη φανέλα της ομάδας, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας έξι μηνών, προκειμένου να αγωνιστεί έως το τέλος της σεζόν.

Το ίδιο ρεπορτάζ τονίζει ότι ο Άλβες στηρίζεται οικονομικά από επενδυτικό σχήμα από τη Βραζιλία, με στόχο όχι μόνο την ολοκλήρωση της εξαγοράς, αλλά και τη δημιουργία ενός φιλόδοξου πρότζεκτ που θα οδηγήσει τον σύλλογο σε σταδιακή αγωνιστική άνοδο στα πορτογαλικά πρωταθλήματα.

 

