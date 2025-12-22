ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπαίνουν οι πρώτες κερκίδες στο γήπεδο του Βοτανικού!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπαίνουν οι πρώτες κερκίδες στο γήπεδο του Βοτανικού!

Άρχισε η τοποθέτηση των κερκίδων στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Αρχίζει να παίρνει μορφή το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, άρχισε σήμερα (22/12) η τοποθέτηση των κερκίδων στον χώρο, ενώ μέσα στη μέρα θα τοποθετηθούν συνολικά 15 κερκίδες!

Τα έργα προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, τα εμπόδια που είχαν παρουσιαστεί ανήκουν στο παρελθόν και φαίνεται πως έχει αρχίσει για τα καλά η αντίστροφη μέτρηση προκειμένου ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο στην καρδιά της Αθήνας.

«Μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα. Σήμερα μπήκε η πρώτη κερκίδα στο νέο γήπεδο και μέσα στην ημέρα τοποθετούνται συνολικά 15. Το έργο προχωρά δυναμικά και μας γεμίζει αισιοδοξία. Συνεχίζουμε δυνατά!», αναφέρει ο Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του.

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το πρώτο... δεύτερο και η σύμπτωση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Το ταξίδι συνεχίζεται»: To φοβερό βίντεο του Ολυμπιακού για την επέκταση με τον Μεντιλίμπαρ

Ελλάδα

|

Category image

Κοντά στη Μίλαν ο Φίλκρουγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοινή ανακοίνωση ΝΒΑ και FIBΑ: Επαφές τον Ιανουάριο με ενδιαφερόμενες ομάδες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συναπάντημα με ευχάριστες αναμνήσεις

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Τιμωρήθηκε με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς»

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: AEΛ - ΑΕΚ 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - Εθνικός Άχνας 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ρήξη πρόσθου χιαστού ο Μιναμίνο, σε μεγάλο κίνδυνο το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε βοηθό προπονητή και γυμναστή ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο «Alphamega» με πέντε αλλαγές

ΑΕΚ

|

Category image

Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στην ΑΕΚ

ΑΕΛ

|

Category image

Με ένα νέο πρόσωπο η ενδεκάδα του Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Χρυσό Παπούτσι»: Κέιν και Χάαλαντ... μοιράζονται την κορυφή, 26ος ο Παυλίδης, 34ος ο Ελ Κααμπί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γιαμάλ κύριος στόχος μηνυμάτων μίσους στα social media τον Νοέμβριο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη