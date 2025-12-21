Φταίνε (μόνο) οι προπονητές;

Από τις επτά ομάδες που προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή μέχρι τώρα, μόνο ο Εθνικός Άχνας δεν φέρει την «ευθύνη» της απόφασης. Από τη στιγμή που ο Ούγκο Μαρτίνς ήθελε να αποχωρήσει, η διοίκηση απαίτησε και πέτυχε συμφωνία με την ΑΕΛ. Οι υπόλοιπες ομάδες, όμως;

Οι έξι από τους επτά συλλόγους έκριναν ως ακατάλληλους τους προπονητές που επέλεξαν, είτε το καλοκαίρι είτε νωρίτερα. Συνεπώς, η λέξη «σύμπτωση» για να περιγράψει κανείς την κατάσταση με τις συχνές αλλαγές προπονητών δεν μπορεί να σταθεί, πόσω μάλλον όταν το φαινόμενο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Πότε, άραγε, οι διοικήσεις θα κάνουν αυτοκριτική και θα αναρωτηθούν, πρώτον, «πώς γίνεται να κάνουμε το ένα λάθος μετά το άλλο;» και, κατά δεύτερο, «είναι η ενδεδειγμένη λύση η αλλαγή προπονητή από τη στιγμή που οι συχνές αλλαγές δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα;»

Α.Σ.