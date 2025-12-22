ΒΙΝΤΕΟ: Η συγκλονιστική ομιλία της Καρολίνας Πελενδρίτου και το «ευχαριστώ» στην Πολιτεία

Με μία συγκλονιστική ομιλία η Καρολίνα Πελενδρίτου καθήλωσε το κοινό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για το Σχεδιασμό Επιβράβευσης Διεθνών Διακρίσεων Αθλητών και Προπονητών και το Σχεδιασμό Προοπτικής.

Για πρώτη φορά ενσωματώθηκε στον Σχεδιασμό Επιβράβευσης η εξίσωση αρτιμελών και μη αρτιμελών αθλητών που είχε εξαγγείλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024. Η τρις χρυσή Παραολυμπιονίκης μας ευχαρίστησε την Πολιτεία γι’ αυτή την απόφαση, ανατρέχοντας σε ένα προσωπικό της βίωμα.

Αναλυτικά η ομιλία της Καρολίνας Πελενδρίτου, η οποία απευθύνθηκε επίσης στους μαθητές-αθλητές που βραβεύτηκαν για το Σχεδιασμό Προοπτικής:

«Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Λίγο πριν από τα 40 μου χρόνια έχω να πω ότι βιώνω μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας μου για πάρα πολλούς λόγους.

Η σημερινή εκδήλωση τιμά την προσπάθεια όλων μας, την προσπάθεια που είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, που είναι ένας καθημερινός αγώνας επιμονής, προσπάθειας για να ξεπερνάμε κάθε πρόκληση που βρίσκεται στο δρόμο μας. Κι αυτές είναι οι αξίες του αθλητισμού.

Θα μου επιτρέψετε να σας πω μία προσωπική ιστορία. Το 2002 ήταν η πρώτη μου συμμετοχή ως παραθλήτρια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αργεντινής. Κέρδισα το αργυρό μετάλλιο. Επέστρεψα στην Κύπρο και κατά την επίσκεψή μου στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού μου είχαν πει ότι οι παροχές αφορούν τους αθλητές, νοουμένου ότι οι αθλητές με αναπηρία δεν ήταν αθλητές. 23 χρόνια μετά και μετά από πάρα πολλούς προσωπικούς μου αγώνες, έχω την τιμή, τη συγκίνηση και την υπερηφάνεια να βρίσκομαι εδώ, σήμερα που η Πολιτεία εξισώνει τους αθλητές με αναπηρία με τους αρτιμελείς αθλητές. Λένε πως όταν παλεύεις για μία αλλαγή συνήθως δεν τη ζεις. Το γεγονός ότι είμαι ακόμη εν ενεργεία αθλήτρια και μπορώ να το βιώσω με κάνει ακόμη πιο χαρούμενη και θέλω τη συγχαρώ την Πολιτεία και να την ευχαριστήσω γι’ αυτή την απόφαση.

Σήμερα μαζί μας είναι και νεαροί αθλητές που ξεκίνησαν τα βήματά τους, έχουν ήδη επιτυχίες, και θέλω να σας πω ότι από τη μία χαίρομαι που σας μιλάω και απευθύνομαι σε εσάς, από την άλλη όμως νιώθω και τεράστια ευθύνη, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι απλά διακρίσεις και μετάλλια. Για να είσαι ένας ολοκληρωμένος αθλητής, είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να μεταδώσεις στη νέα γενιά τις αξίες που πρεσβεύει ο αθλητισμός και να της φωτίσεις το μονοπάτι για να διεκδικήσει τα όνειρά της. Και γι’ αυτό είμαστε όλοι εμείς εδώ σήμερα, για να σας δώσουμε τη δύναμη, την έμπνευση και μέσα από τις εμπειρίες και τα βιώματά μας να σας ενθαρρύνουμε για να διεκδικήσετε τα όνειρά σας.

Δύο από τις πολύ βασικές αξίες του αθλητισμού, προσωπικά για μένα, είναι η πειθαρχία και η συνέπεια. Η πειθαρχία χτίζεται, όχι την ώρα του αγώνα, ούτε όταν όλα είναι απλά και εύκολα. Η πειθαρχία χτίζεται στις στιγμές που δεν θέλεις να σηκωθείς να πας στην προπόνηση, που έχεις τραυματισμό, που πονάς, που μοιάζει πολύ πιο εύκολο να παραιτηθείς από το να συνεχίσεις. Και ο νικητής δεν είναι αυτός που δεν απέτυχε. Ο νικητής είναι αυτός που τόλμησε να προσπαθήσει μία φορά ακόμη. Αυτός είναι ο νικητής.

Και μετά η συνέπεια έχει να κάνει με την πειθαρχία. Η συνέπεια είναι να παραμένεις εκεί, να παραμένεις εκεί ό,τι και να συμβαίνει. Πιστός στις αξίες σου, στα θέλω σου και στα όνειρά σου. Αν είχα παραιτηθεί τότε, όταν γύρισα και μου είπαν ότι δεν είσαι αθλήτρια, σίγουρα σήμερα δεν θα ήμουν εδώ μαζί σας και σίγουρα η ζωή μου θα ήταν διαφορετική, ακόμη και οι επιτυχίες αυτές για την Κύπρο δεν θα αποτελούσαν ιστορία. Οπότε να παραμένετε πιστοί στις αξίες σας, συνεπείς, ό,τι και να συμβαίνει να είστε εκεί και αργά ή γρήγορα θα δικαιωθείτε γι’ αυτό. Ακόμη κι αν δεν έρθει το αποτέλεσμα που θέλετε, γιατί η επίτευξη ενός στόχου δεν είναι μόνο ένα χρυσό μετάλλιο ή ένας τελικός, είστε ήδη καλύτεροι για να συνεχίσετε για τον επόμενο στόχο.

Και για να είστε αθλητές υψηλού επιπέδου, δεν αρκεί η προπόνηση, δεν αρκεί να είστε καλοί αθλητές, χρειάζεται πολύπλευρη εξέλιξη σαν ανθρώπινη υπόσταση, εκπαιδευτικά. Είναι ένα σύνολο που κάνει έναν αθλητή να είναι επιτυχημένος αθλητής, αλλά και ολοκληρωμένος άνθρωπος. Να έχετε στόχους, γιατί ο στόχος βοηθάει να έχεις μία κατεύθυνση στη ζωή σου. Ο στόχος είναι σαν ένα καράβι. Όταν δεν έχεις στόχους, είναι ένα καράβι χωρίς πηδάλιο, που δεν ξέρει πού πάει και τι κάνει. Οπότε είναι πολύ σημαντικοί οι στόχοι.

Και τέλος, να κλείσω και να σας πω ότι στη ζωή δεν επιλέγουμε εμείς τι θα μας συμβεί. Η ζωή είναι απρόβλεπτη, η ζωή μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και στο επόμενο δευτερόλεπτο για όλους μας. Αυτό, όμως, που μπορούμε να επιλέξουμε είναι πώς θα σταθούμε εμείς απέναντι στην όποια δυσκολία και απέναντι στην όποια συνθήκη προκύψει στη ζωή μας.

Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία στους στόχους και στα όνειρά σας!».