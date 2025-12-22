Ίσακ: Σοβαρός ο τραυματισμός του - Πλήγμα για τη Λίβερπουλ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα νέα για την κατάσταση του Αλεξάντερ Ίσακ, καθώς σύμφωνα με το Sky Sports ο Σουηδός επιθετικός της Λίβερπουλ φαίνεται πως έχει υποστεί κάταγμα στο πόδι και θα μείνει για μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Οι τελικές εξετάσεις αναμένονται μέσα στη μέρα, ωστόσο το βρετανικό μέσο αναφέρει πως τα αποτελέσματα δύσκολα θα διαφοροποιήσουν την αρχική εκτίμηση, η οποία κάνει λόγο για σοβαρό τραυματισμό που θα κρατήσει τον 26χρονο εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Ίσακ τραυματίστηκε έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα στη φάση του πρώτου γκολ των «Reds» στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Τότεναμ. Υπενθυμίζεται ότι η Λίβερπουλ δαπάνησε 145 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Νιούκαστλ, επενδύοντας πολλά στον διεθνή φορ.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο, ο Άρνε Σλοτ θα έχει πλέον ως μοναδική καθαρή λύση για την κορυφή της επίθεσης τον Ούγκο Εκιτικέ, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις επιλογές του.

Μέχρι στιγμής, ο Ίσακ μετρά 3 γκολ σε 16 εμφανίσεις με τη φανέλα της Λίβερπουλ, χωρίς να έχει βρει σταθερό ρυθμό, με τον τραυματισμό του να έρχεται σε μια περίοδο που προσπαθούσε να προσαρμοστεί στα δεδομένα της νέας του ομάδας.

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη