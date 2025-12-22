Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις σε ΑΕΛ-ΑΕΚ και Ομόνοια-Εθνικός Άχνας

Mε δύο αγώνες που αρχίζουν στις 19:00 ολοκληρώνεται απόψε η 15η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στο Αλφαμέγα η ΑΕΛ υποδέχεται στο ντέρμπι της ημέρας την ΑΕΚ με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 4.66 στη νίκη της ομάδας της Λεμεσού, 3.81 στην ισοπαλία και 1.91 στην επικράτηση της ομάδας της Λάρνακας. Το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα δίνεται στα 2.45 και ο καταλογισμός πέναλτι στα 3.15. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να μπει πέραν του 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο αποτιμάται στα 3.05.

Την ίδια ώρα στο ΓΣΠ η Ομόνοια Λευκωσίας αντιμετωπίζει τον Εθνικό με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.23 στη νίκη της ομάδας του Χένινγκ Μπεργκ, 5.60 στην ισοπαλία και 12.50 στη νίκη της ομάδας της Άχνας. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 1.87, ενώ το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ στον αγώνα στα 2.07. Τέλος, το ενδεχόμενο τα κόρνερ στον αγώνα να ξεπεράσουν τα 9,5 προσφέρεται στο 1.87, ενώ το να υπάρξει κόκκινη κάρτα αποτιμάται στα 3.65.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

