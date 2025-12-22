ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις σε ΑΕΛ-ΑΕΚ και Ομόνοια-Εθνικός Άχνας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις σε ΑΕΛ-ΑΕΚ και Ομόνοια-Εθνικός Άχνας

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Mε δύο αγώνες που αρχίζουν στις 19:00 ολοκληρώνεται απόψε η 15η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στο Αλφαμέγα η ΑΕΛ υποδέχεται στο ντέρμπι της ημέρας την ΑΕΚ με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 4.66 στη νίκη της ομάδας της Λεμεσού, 3.81 στην ισοπαλία και 1.91 στην επικράτηση της ομάδας της Λάρνακας. Το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα δίνεται στα 2.45 και ο καταλογισμός πέναλτι στα 3.15. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να μπει πέραν του 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο αποτιμάται στα 3.05.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Την ίδια ώρα στο ΓΣΠ η Ομόνοια Λευκωσίας αντιμετωπίζει τον Εθνικό με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.23 στη νίκη της ομάδας του Χένινγκ Μπεργκ, 5.60 στην ισοπαλία και 12.50 στη νίκη της ομάδας της Άχνας. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 1.87, ενώ το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ στον αγώνα στα 2.07. Τέλος, το ενδεχόμενο τα κόρνερ στον αγώνα να ξεπεράσουν τα 9,5 προσφέρεται στο 1.87, ενώ το να υπάρξει κόκκινη κάρτα αποτιμάται στα 3.65.  

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το πρώτο... δεύτερο και η σύμπτωση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Το ταξίδι συνεχίζεται»: To φοβερό βίντεο του Ολυμπιακού για την επέκταση με τον Μεντιλίμπαρ

Ελλάδα

|

Category image

Κοντά στη Μίλαν ο Φίλκρουγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοινή ανακοίνωση ΝΒΑ και FIBΑ: Επαφές τον Ιανουάριο με ενδιαφερόμενες ομάδες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συναπάντημα με ευχάριστες αναμνήσεις

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Τιμωρήθηκε με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς»

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: AEΛ - ΑΕΚ 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - Εθνικός Άχνας 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ρήξη πρόσθου χιαστού ο Μιναμίνο, σε μεγάλο κίνδυνο το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε βοηθό προπονητή και γυμναστή ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο «Alphamega» με πέντε αλλαγές

ΑΕΚ

|

Category image

Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στην ΑΕΚ

ΑΕΛ

|

Category image

Με ένα νέο πρόσωπο η ενδεκάδα του Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Χρυσό Παπούτσι»: Κέιν και Χάαλαντ... μοιράζονται την κορυφή, 26ος ο Παυλίδης, 34ος ο Ελ Κααμπί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γιαμάλ κύριος στόχος μηνυμάτων μίσους στα social media τον Νοέμβριο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη