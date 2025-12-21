Ίδια αρχή... ναι, η συνέχεια... όχι!

Ντεμπούτο στον πάγκο του Απόλλωνα θα κάνει σήμερα (19:00) απέναντι στον Ε.Ν. Ύψωνα ο Ερνάν Λοσάντα. Συμπωματικά το πρώτο παιχνίδι του Ιταλοαργεντινού τεχνικού στους γαλάζιους έρχεται ακριβώς έναν χρόνο μετά που είχε ξεκινήσει και η θητεία του προκατόχου του.

Ήταν 21 Δεκεμβρίου, όταν πέρσι ο Κύπριος τεχνικός έκανε αρχή στην τρίτη του παρουσία στην ομάδα της Λεμεσού, η οποία τότε είχε κερδίσει με 2-0 την Ανόρθωση.

Νικηφόρα θέλει να ξεκινήσει φυσικά και ο νέος τεχνικός του Απόλλωνα, όμως το κυριότερο ζητούμενο η συνέχεια να είναι διαφορετική από την πορεία που ακολούθησε η ομάδα με τον Σωφρόνη Αυγουστή, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει και πάλι σε πρωταγωνιστική πορεία.

Σ.Σ.