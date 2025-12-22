Πέδρο Μάρκες: Το γκολ που επιβεβαιώνει την αξία του

Το γκολ του Πέδρο Μάρκες προς το τέλος του αγώνα με την Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ., που χάρισε τη νίκη στον Απόλλωνα, επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά ότι o Πορτογάλος επιθετικός είναι ο πολυτιμότερος επιθετικός της ομάδας. Με το σουτ στην κίνηση που επιχείρησε έδειξε την αξία του.

Ωστόσο, παρά τη μεγάλη ποιότητα και αποτελεσματικότητά του, ο 27χρονος άσος δεν πρόσφερε όσα θα ήθελε στην ομάδα του λόγω των τραυματισμών του.

Η επιστροφή του Μάρκες σε πλήρη ετοιμότητα θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά στους κυανόλευκους της Λεμεσού.