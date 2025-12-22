ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τόσες θέσεις θα έχει η Πάφος στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Πληροφορίες για τα εισιτήρια με Τσέλσι

«Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την έναρξη πώλησης voucher για τον αγώνα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League απέναντι στην Chelsea, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στις 22:00 (ώρα Κύπρου), στο Stamford Bridge, στο Λονδίνο της Αγγλίας.

Στη διάθεσή μας θα υπάρχουν 2.181 θέσεις.

Η πώληση αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ φιλάθλους που θα ταξιδέψουν ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ στην Αγγλία και θα πραγματοποιείται μόνο διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας: http://tickets.pafosfc.com.cy

Διευκρινίζεται ότι η εικονική απεικόνιση του γηπέδου κατά τη διαδικασία αγοράς voucher δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική διάταξη του σταδίου.

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, θα αποσταλεί voucher επιβεβαίωσης της αγοράς εισιτηρίου.

Τα κανονικά εισιτήρια αγώνα θα αποσταλούν από την Chelsea σε έντυπη μορφή και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μέσω email και επίσημης ανακοίνωσης για την παραλαβή τους από το Blue Store.

Τονίζεται ότι η παραλαβή των κανονικων εισιτηρίων θα γινέται αποκλειστικά από το Blue Store.

 

Τιμή εισιτηρίου: €50

 

(€1 χρέωση ανά εισιτήριο για διαδικτυακές αγορές)

 

Προθεσμία αγοράς voucher:

 

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, έως τις 12:00 (ώρα Κύπρου)

 

Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η αγορά εισιτηρίου.

Απαραίτητα στοιχεία κατά την αγορά:

 

• Ονοματεπώνυμο (με λατινικούς χαρακτήρες)

 

• Αριθμός πολιτικής ταυτότητας

 

• Ημερομηνία γέννησης

 

• Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Η ΠΑΦΟΣ FC ευχαριστεί τους φιλάθλους της για τη συνεχή στήριξη.»

ΠΑΦΟΣ FC

Διαβαστε ακομη