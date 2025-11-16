«Άνθισε» το κυπριακό φούτσαλ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΚΟΠ πήρε την απόφαση για μη χρησιμοποίηση ξένων στο φετινό πρωτάθλημα φούτσαλ με σκοπό την αναβάθμισή του.

Αυτό έδωσε την ευκαιρία σε ομάδες να επαναδραστηριοποιηθούν και σε άλλες να λάβουν μέρος για πρώτη φορά. Στη φετινή σεζόν λαμβάνουν μέρος 10 συνολικά ομάδες και μετά από έξι αγωνιστικές, έξι εξ αυτών δείχνουν ικανές να διεκδικήσουν τον τίτλο έως το τέλος. Αυτές είναι η ΑΕΚ, η Ομόνοια, ο ΑΠΟΕΛ, η Αραράτ, η ΑΕΛ και Απόλλωνας. Μπορεί το θέαμα να «θυσιάστηκε», ωστόσο όντως βλέπουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με ομάδες που δείχνουν ισοδύναμες στον αγωνιστικό χώρο. Κι αυτό αναμφίβολα βοηθά τα μέγιστα ένα εντυπωσιακό άθλημα το οποίο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια.

