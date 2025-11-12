Πώς αντιδράει ο Ομοσπονδιακός τεχνικός για τις «κρούσεις» από αλλού

Κυκλοφοράει το τελευταίο διάστημα ενδιαφέρον από το εξωτερικό για τον Απόστολο Μάντζιο (διαβάστε ΕΔΩ).

Πάντως, ο ίδιος, όπως μεταφέρθηκε και δια μέσω του εκπροσώπου Τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνου Σιαμπουλλή, είναι απόλυτα προσηλωμένος στις υποχρεώσεις του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

«Είναι κάτι φυσιολογικό, έχει καλή πορεία στην Εθνική. Ο ίδιος είδε με έκπληξη αυτό το δημοσίευμα και είναι προσηλωμένος στο έργο του. Έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε οτιδήποτε περισσότερο».