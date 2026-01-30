ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έχει και εκεί το μυαλό o Mαρτίνς

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Έχει και εκεί το μυαλό o Mαρτίνς

Η επιλογή για Μπογκντάν και το επικείμενο ματς με τον Άρη.

Η επιλογή του προπονητή της ΑΕΛ, Ούγκο Μαρτίνς, να μην έχει τον Μπογκντάν στο ματς με τον Άρη θεωρήθηκε έκπληξη καθώς πρόκειται για βασικό γρανάζι στο κέντρο της άμυνας. Νοουμένου πως στην επόμενη αγωνιστική ακολουθεί μία πιο «εύκολη» αναμέτρηση απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα και ήταν πιο... λογική η απουσία του σε αυτό το ματς.

Προφανώς, όμως, επειδή μεσοβδόμαδα θα διεξαχθεί ο νοκ άουτ αγώνας κυπέλλου με την Ομόνοια στο ΓΣΠ (04/02) ο Πορτογάλος τεχνικός έχει και εκεί το μυαλό.

Δηλαδή, αφού του δίνεται η ευκαιρία λόγω της τιμωρίας, να προφυλάξει ένα βασικό γρανάζι. Και ίσως να κάνει και άλλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι και την ήττα από την Ανόρθωση.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει πως απέναντι στον Άρη θα αδιαφορήσει και δεν θα κυνηγήσει τη νίκη. Αντίθετα, με ενδεχόμενο τρίποντο θα πλησιάσει στους εφτά βαθμούς την «Ελαφρά Ταξιαρχία» και θα αποκτήσει και ψυχολογία.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καλώς το εύκολο γκολ!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πρόκριση για την ΑΕΛ στον 39ο τελικό του Κυπέλλου Γυναικών

Κύπρος

|

Category image

Σατσιάς: «Στα τελευταία 10-15 λεπτά κλείσαμε τον Απόλλωνα στο αμυντικό του τρίτο»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Κι άλλη αποχώρηση για τον Άρη - Δανεικός στο Ισραήλ ο Μουσούντα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Λοσάδα: «Οι παίκτες πάλευαν με την καρδιά τους και ο ένας για τον άλλο»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

BINTEO: To γκολ... απόδρασης του Απόλλωνα που έφερε την 6η σερί

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ένα ήταν αρκετό για τον Απόλλωνα, διπλό προσπέρασμα και 3η θέση!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Νέα Σαλαμίνα έφυγε με διπλό από την Περιστερώνα και η στέψη όλο και πλησιάζει...

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η Μπάγερν ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γκορέτσκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έπιασαν... τόπο οι προσπάθειες Ρόκα και έρχεται διπλό φιρμάνι στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Έχει και εκεί το μυαλό o Mαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Νέα περίοδος αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Στήριξης Αθλητών/τριων #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BINTEO: Στην «Μπάρτσα» ως το 2031 ο Φερμίν Λόπεθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΕΘΑ νικησε τον Άτλαντα και πέρασε στον τελικό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Φώτη είμαστε όλοι δίπλα σου!» - Το συγκινητικό βίντεο της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη