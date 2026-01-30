Έχει και εκεί το μυαλό o Mαρτίνς

Η επιλογή του προπονητή της ΑΕΛ, Ούγκο Μαρτίνς, να μην έχει τον Μπογκντάν στο ματς με τον Άρη θεωρήθηκε έκπληξη καθώς πρόκειται για βασικό γρανάζι στο κέντρο της άμυνας. Νοουμένου πως στην επόμενη αγωνιστική ακολουθεί μία πιο «εύκολη» αναμέτρηση απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα και ήταν πιο... λογική η απουσία του σε αυτό το ματς.

Προφανώς, όμως, επειδή μεσοβδόμαδα θα διεξαχθεί ο νοκ άουτ αγώνας κυπέλλου με την Ομόνοια στο ΓΣΠ (04/02) ο Πορτογάλος τεχνικός έχει και εκεί το μυαλό.

Δηλαδή, αφού του δίνεται η ευκαιρία λόγω της τιμωρίας, να προφυλάξει ένα βασικό γρανάζι. Και ίσως να κάνει και άλλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι και την ήττα από την Ανόρθωση.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει πως απέναντι στον Άρη θα αδιαφορήσει και δεν θα κυνηγήσει τη νίκη. Αντίθετα, με ενδεχόμενο τρίποντο θα πλησιάσει στους εφτά βαθμούς την «Ελαφρά Ταξιαρχία» και θα αποκτήσει και ψυχολογία.