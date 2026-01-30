BINTEO: Στην «Μπάρτσα» ως το 2031 ο Φερμίν Λόπεθ

Λάμποντας υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ (10 γκολ και 11 ασίστ σε 26 αγώνες αυτή τη σεζόν), ο Φερμίν Λόπεθ ανταμείφθηκε για τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Ο 22χρονος επιθετικός μέσος, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι αναμενόταν να φύγει, επέκτεινε το συμβόλαιό του με την ομάδα των «Μπλαουγκράνα» μέχρι το 2031.

«Η Μπαρτσελόνα και ο ποδοσφαιριστής της πρώτης ομάδας, Φερμίν Λόπεθ, κατέληξαν σε συμφωνία για την επέκταση και βελτίωση του συμβολαίου του για δύο ακόμη σεζόν, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031», ανακοίνωσαν οι Καταλανοί.

«Ως εκ τούτου, η Μπαρτσελόνα και ο Φερμίν Λόπεθ είναι βέβαιοι ότι θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους για πολλά χρόνια ακόμα. Ο Ανδαλουσιανός μέσος ανανεώνει τη δέσμευσή του στον σύλλογο, αφού εκπλήρωσε το όνειρο κάθε παιδιού που εκπαιδεύεται στη "Μασία"».