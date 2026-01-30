Πρόκριση για την ΑΕΛ στον 39ο τελικό του Κυπέλλου Γυναικών

Με επικράτηση της ΑΕΛ, επί της Αναγέννησης με 62-53, ολοκληρώθηκε ο 2ος χρονικά ημιτελικός για τη διοργάνωση του Κυπέλλου Allwyn Final Four και έτσι, στον Κυριακάτικο τελικό, που θα είναι ο 39ος στην ιστορία του θεσμού και σε αυτόν, θα έχει για αντίπαλο την ΕΘΑ.

Στο ημίχρονο η ΑΕΛ προηγήθηκε με 32-31 και είχε για κορυφαία την Green (21 πόντοι – 27 βαθμοί).

Αρκετά ενδιαφέρουσα ήταν η διακύμανση κατά το 1ο κομμάτι, καθώς μετά το αρχικό 4-2 για την Αναγέννηση, στη συνέχεια η ΑΕΛ προσπέρασε με 13-8, μετά από 11-4 σερί. Ο ρυθμός ήταν γρήγορος, με την ΑΕΛ να βρίσκει συνέχεια λύσεις από την Green, αλλά παρότι η ομάδα της προηγήθηκε με 17-12, με το τέλος της 1ης περιόδου η Αναγέννηση προσπέρασε με 18-17. Να σημειωθεί ότι η Scott της Αναγέννησης αποχώρησε τραυματισμένη λίγο μετά το 3` της αναμέτρησης.

Ο γρήγορος ρυθμός είχε και συνέχεια, κατά τα αρχικά χρονικά σημεία της 2ης περιόδου, με την ΑΕΛ να έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά λίγο πριν το 14`, η Αναγέννηση προσπέρασε με 25-24.

Όμως στη συνέχεια με ένα σερί 8-2, η ΑΕΛ προσπέρασε με 32-27, κάτι που συνέβη λίγο πριν το 17`, αλλά λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου η Αναγέννηση μείωσε σε 32-31, που ήταν και το αποτέλεσμα ημιχρόνου.

Καλύτερο ξεκίνημα για την Αναγέννηση στην αρχή της 3ης περιόδου, η οποία λίγο μετά το 23`, προσπέρασε με 38-34.

Στα επόμενα χρονικά σημεία ο ρυθμός έγινε πιο αργός με τις δυο ομάδες να δίνουν έμφαση στο ανασταλτικό κομμάτι, την ίδια στιγμή που για την Αναγέννηση έδινε αρκετές λύσεις η Kristlova, τη στιγμή που οι δυο ομάδες ήταν συνέχεια κοντά και ενώ με το τέλος της 3ης περιόδου, η ΑΕΛ ήταν μπροστά με 45-44.

Στις αρχές της 4ης περιόδου η ΑΕΛ προηγήθηκε με 52-49 και βέβαια το ενδιαφέρον αυξανόταν όσο η αναμέτρηση όδευε προς το 40`.

Λίγο πριν το 38`, η ΑΕΛ προηγήθηκε με 57-53 και στα 48 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, με τρίποντο της Στούπα, η ΑΕΛ προηγήθηκε με 60-53 και ουσιαστικά εξασφάλισε από εκείνο το χρονικό σημείο την πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 62-53.

Δεκάλεπτα: 17-18, 32-31, 45-44, 62-53.

ΑΕΛ (Μιχάλης Κουνούνης): Τσινέκε 13 (2), Στούπα 5 (1), Green 21 (1), Γεωργίου 9 (2), Θεμιστοκλέους 2, Παπαδούρη 3 (1), Κασάπη, Αντωνίου, Παππάλα 2, Οικονομίδου 7.

Αναγέννηση (Ηρακλής Πιττάκας): Kristlova 19, Chinaklieva 13 (1), Κυριάκου 2, Scott, Στυλιανίδη 12 (3), Γεωργίου 2, Δημητριάδη, Σακουλάκη 5 (1).