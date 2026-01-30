ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόκριση για την ΑΕΛ στον 39ο τελικό του Κυπέλλου Γυναικών

Πρόκριση για την ΑΕΛ στον 39ο τελικό του Κυπέλλου Γυναικών

Ένα ντέρμπι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε.

Με επικράτηση της ΑΕΛ, επί της Αναγέννησης με 62-53, ολοκληρώθηκε ο 2ος χρονικά ημιτελικός για τη διοργάνωση του Κυπέλλου Allwyn Final Four και έτσι, στον Κυριακάτικο τελικό, που θα είναι ο 39ος στην ιστορία του θεσμού και σε αυτόν, θα έχει για αντίπαλο την ΕΘΑ.

Στο ημίχρονο η ΑΕΛ προηγήθηκε με 32-31 και είχε για κορυφαία την Green (21 πόντοι – 27 βαθμοί).

Αρκετά ενδιαφέρουσα ήταν η διακύμανση κατά το 1ο κομμάτι, καθώς μετά το αρχικό 4-2 για την Αναγέννηση, στη συνέχεια η ΑΕΛ προσπέρασε με 13-8, μετά από 11-4 σερί. Ο ρυθμός ήταν γρήγορος, με την ΑΕΛ να βρίσκει συνέχεια λύσεις από την Green, αλλά παρότι η ομάδα της προηγήθηκε με 17-12, με το τέλος της 1ης περιόδου η Αναγέννηση προσπέρασε με 18-17. Να σημειωθεί ότι η Scott της Αναγέννησης αποχώρησε τραυματισμένη λίγο μετά το 3` της αναμέτρησης.

Ο γρήγορος ρυθμός είχε και συνέχεια, κατά τα αρχικά χρονικά σημεία της 2ης περιόδου, με την ΑΕΛ να έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά λίγο πριν το 14`, η Αναγέννηση προσπέρασε με 25-24.

Όμως στη συνέχεια με ένα σερί 8-2, η ΑΕΛ προσπέρασε με 32-27, κάτι που συνέβη λίγο πριν το 17`, αλλά λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου η Αναγέννηση μείωσε σε 32-31, που ήταν και το αποτέλεσμα ημιχρόνου.

Καλύτερο ξεκίνημα για την Αναγέννηση στην αρχή της 3ης περιόδου, η οποία λίγο μετά το 23`, προσπέρασε με 38-34.

Στα επόμενα χρονικά σημεία ο ρυθμός έγινε πιο αργός με τις δυο ομάδες να δίνουν έμφαση στο ανασταλτικό κομμάτι, την ίδια στιγμή που για την Αναγέννηση έδινε αρκετές λύσεις η Kristlova, τη στιγμή που οι δυο ομάδες ήταν συνέχεια κοντά και ενώ με το τέλος της 3ης περιόδου, η ΑΕΛ ήταν μπροστά με 45-44.

Στις αρχές της 4ης περιόδου η ΑΕΛ προηγήθηκε με 52-49 και βέβαια το ενδιαφέρον αυξανόταν όσο η αναμέτρηση όδευε προς το 40`.

Λίγο πριν το 38`, η ΑΕΛ προηγήθηκε με 57-53 και στα 48 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, με τρίποντο της Στούπα, η ΑΕΛ προηγήθηκε με 60-53 και ουσιαστικά εξασφάλισε από εκείνο το χρονικό σημείο την πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 62-53.

Δεκάλεπτα: 17-18, 32-31, 45-44, 62-53.

ΑΕΛ (Μιχάλης Κουνούνης): Τσινέκε 13 (2), Στούπα 5 (1), Green 21 (1), Γεωργίου 9 (2), Θεμιστοκλέους 2, Παπαδούρη 3 (1), Κασάπη, Αντωνίου, Παππάλα 2, Οικονομίδου 7.

Αναγέννηση (Ηρακλής Πιττάκας): Kristlova 19, Chinaklieva 13 (1), Κυριάκου 2, Scott, Στυλιανίδη 12 (3), Γεωργίου 2, Δημητριάδη, Σακουλάκη 5 (1).

