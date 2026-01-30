Ράφα Λόπες, καλώς το εύκολο γκολ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Θέλουν να δουν ξανά τους ίδιους αριθμους!

Ο 34χρονος Πορτογάλος επιθετικός Ράφα Λόπες είναι επίσημα ξανά, παίκτης της Ανόρθωσης.

Με αυτόν τον τρόπο, η «Κυρία» έκλεισε τις μεταγραφές σε αυτή τη χειμερινή περίοδο. Θυμίζουμε, αποκτήθηκαν οι Κάλστρομ, Τόσιτς και Ντα Κρουζ.

Πλέον όλοι στην ομάδα περιμένουν να δουν πώς ο Λόπες θα δώσει το εύκολο γκολ στην ομάδα στην προσπάθεια που κάνει να αποφύγει, το συντομότερο δυνατόν, τις περιπέτειες που έχουν να κάνουν με τον υποβιβασμό.

Η αλήθεια είναι πως ο Πορτογάλος έφυγε από την ομάδα έχοντας εντυπωσιακούς αριθμούς. Σε 26 παιχνίδια σκόραρε 15 γκολ, δίνοντας και τρεις ασίστ. Αρκεί να πούμε πως η Ανόρθωση φέτος έχει σκοράρει συνολικά 15 γκολ σε 19 αγώνες πρωταθλήματος.

Όσον αφορά το κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής (19:00) με τον Ακρίτα, ο Τιμούρ Κετσπάγια αναμένεται να έχει στη διάθεσή του τον Αλέσιο Ντα Κρουζ, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας να φύγει από την Πάφο με ένα σπουδαίας σημασίας διπλό.

