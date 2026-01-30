Η Νέα Σαλαμίνα έφυγε με διπλό από την Περιστερώνα και η στέψη όλο και πλησιάζει...

Δεν έχει... φρένο και το απέδειξε σε ακόμη μία αγωνιστική η Νέα Σαλαμίνα. Στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η 3η αγωνιστική της β΄ φάσης που αφορούσε τον α΄ όμιλο, πέρασε με διπλό από την Περιστερώνα, επικρατώντας με 2-0 της Δόξας και πανηγύρισε τη 16η της νίκη σε σύνολο 18 αγώνων, όντας αήττητη. Και η στέψη όλο και πλησιάζει. Ο Παναγιώτης Λουκά άνοιξε το σκορ στο 27΄ και ο Μπαλντέ έκανε το 0-2 στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Να σημεωθεί πως είναι η 4η στροφή που δεν κερδίζει η ομάδα της Κατωκοπιάς.

Παρασκευή 30/01

Δόξα - Νέα Σαλαμίνα 0-2

Σάββατο 14:30

ΠΑΕΕΚ - ΜΕΑΠ

Αγία Νάπα - Καρμιώτισσα

Σάββατο 17:00

Ομόνοια 29Μ - ΑΣΙΛ.

H βαθμολογία του α΄ ομίλου:{

Νέα Σαλαμίνα 47

ΠΑΕΕΚ 32

Αγία Νάπα 30

Δόξα 28

Ομόνοια 29Μ 28

ΑΣΙΛ 26

Καρμιώτισσα 26

ΜΕΑΠ 21

B΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΕΑ Ακρ. - Αχ./Ονήσιλος

Χαλκάνορας - Διγενής Μόρφου

Σπάρτακος - ΑΕΖ

Κυριακή (14:30)

Ηρακλής - Εθνικός Λατσιών.

H βαθμολογία του β΄ ομίλου:

Διγενής Μόρφου 24

Σπάρτακος 20

Χαλκάνορας 20

ΑΠΕΑ Ακρ. 19

Εθνικός Λατσιών 15

Ηρακλής Γερ. 15

ΑΕΖ 13

Αχ./Ονήσιλος 5