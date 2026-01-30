Η Νέα Σαλαμίνα έφυγε με διπλό από την Περιστερώνα και η στέψη όλο και πλησιάζει...
Έδειξε για ακόμη μία φορά την ανωτερότητά της.
Δεν έχει... φρένο και το απέδειξε σε ακόμη μία αγωνιστική η Νέα Σαλαμίνα. Στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η 3η αγωνιστική της β΄ φάσης που αφορούσε τον α΄ όμιλο, πέρασε με διπλό από την Περιστερώνα, επικρατώντας με 2-0 της Δόξας και πανηγύρισε τη 16η της νίκη σε σύνολο 18 αγώνων, όντας αήττητη. Και η στέψη όλο και πλησιάζει. Ο Παναγιώτης Λουκά άνοιξε το σκορ στο 27΄ και ο Μπαλντέ έκανε το 0-2 στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.
Να σημεωθεί πως είναι η 4η στροφή που δεν κερδίζει η ομάδα της Κατωκοπιάς.
Παρασκευή 30/01
Δόξα - Νέα Σαλαμίνα 0-2
Σάββατο 14:30
ΠΑΕΕΚ - ΜΕΑΠ
Αγία Νάπα - Καρμιώτισσα
Σάββατο 17:00
Ομόνοια 29Μ - ΑΣΙΛ.
H βαθμολογία του α΄ ομίλου:{
Νέα Σαλαμίνα 47
ΠΑΕΕΚ 32
Αγία Νάπα 30
Δόξα 28
Ομόνοια 29Μ 28
ΑΣΙΛ 26
Καρμιώτισσα 26
ΜΕΑΠ 21
B΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΕΑ Ακρ. - Αχ./Ονήσιλος
Χαλκάνορας - Διγενής Μόρφου
Σπάρτακος - ΑΕΖ
Κυριακή (14:30)
Ηρακλής - Εθνικός Λατσιών.
H βαθμολογία του β΄ ομίλου:
Διγενής Μόρφου 24
Σπάρτακος 20
Χαλκάνορας 20
ΑΠΕΑ Ακρ. 19
Εθνικός Λατσιών 15
Ηρακλής Γερ. 15
ΑΕΖ 13
Αχ./Ονήσιλος 5