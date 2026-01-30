Κι άλλη αποχώρηση για τον Άρη - Δανεικός στο Ισραήλ ο Μουσούντα

Το... κύμα αποχωρήσεων στον Άρη συνεχίζεται. Μετά τους Μάτισικ (δανεικός), τη λύση της συνεργασίας με Κβιλιτάια, Κοβαλένκο και Μαγιαμπέλα, και ο Μουσούντα αποχωρεί από το ρόστερ.

Ο πολυθεσίτης αμυντικός πάει δανεικός στο Ισραήλ. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την παραχώρηση του Άλεξ Μουσούντα στην Ισραηλινή Χάποελ Πέταχ Τίκβα με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 25χρονος μέσος/αμυντικός από την Γκαμπόν, βρίσκεται στην ομάδα μας από το καλοκαίρι του 2021 και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2022/23, το σούπερ καπ του 2023, ενώ συμμετείχε στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ τη σεζόν 2023-24.

Στη φετινή σεζόν μέτρησε 16 συμμετοχές και 1 γκολ σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη.

Με τη φανέλα του Άρη έχει καταγράψει συνολικά 102 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ευχόμαστε στο Άλεξ Μουσούντα καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του».