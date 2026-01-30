ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τι συμβαίνει στον πλανήτη Άρη;

Τι συμβαίνει στον πλανήτη Άρη;

Αποχωρήσεις που φέρνουν προβληματισμό στον κόσμο της «Ελαφράς Ταξιαρχίας»

Κύμα αποχωρήσεων στον Άρη, με τον κόσμο της ομάδας να διερωτάται γιατί. Είναι αλήθεια πως με βάσει τους παίκτες που αποχώρησαν, αποδυναμώνεται κάπως η ομάδα της Λεμεσού.

Ο Μάτισικ πήγε δανεικός, βγήκε διαζύγιο με Κβιλιτάια, Κοβαλένκο και Μαγιαμπέλα που κατέληξε στην Ομόνοια ενώ φημολογείται πως τάσεις φυγής έχει ο Μοντνόρ. Επιπρόσθετα, ακούγεται έντονα για πρόταση στον Μουσούντα και καλές πιθανότητες να γίνει αποδεκτή.

Τι συμβαίνει λοιπόν στον πλανήτη Άρη; Ένα ερώτημα που οι φίλοι της ομάδας περιμένουν τους διοικούντες να τους απαντήσουν.

Χ.Χ

