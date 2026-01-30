Τι συμβαίνει στον πλανήτη Άρη;

Κύμα αποχωρήσεων στον Άρη, με τον κόσμο της ομάδας να διερωτάται γιατί. Είναι αλήθεια πως με βάσει τους παίκτες που αποχώρησαν, αποδυναμώνεται κάπως η ομάδα της Λεμεσού.

Ο Μάτισικ πήγε δανεικός, βγήκε διαζύγιο με Κβιλιτάια, Κοβαλένκο και Μαγιαμπέλα που κατέληξε στην Ομόνοια ενώ φημολογείται πως τάσεις φυγής έχει ο Μοντνόρ. Επιπρόσθετα, ακούγεται έντονα για πρόταση στον Μουσούντα και καλές πιθανότητες να γίνει αποδεκτή.

Τι συμβαίνει λοιπόν στον πλανήτη Άρη; Ένα ερώτημα που οι φίλοι της ομάδας περιμένουν τους διοικούντες να τους απαντήσουν.

Χ.Χ