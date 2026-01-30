«Φώτη είμαστε όλοι δίπλα σου!» - Το συγκινητικό βίντεο της Ομόνοιας

O Φώτης Κίτσος είναι ο μεγάλος άτυχος για την Ομόνοια μιας και στο παιχνίδι με τον Άρη, υπέστη πλήρη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και ρήξη έξω μηνίσκου. Θα λείψει έτσι για διάστημα 9-12 μήνών.

Με ένα όμορφο βίντεο, στο οποίο μιλούν οι συμπαίκτες του και οι προπονητές της Ομόνοιας, του στέλνουν μήνυμα συμπαράστασης, με τα λόγια κάποιων να είναι ιδιαίτερα συγκινητικά.