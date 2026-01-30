ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λοσάδα: «Οι παίκτες πάλευαν με την καρδιά τους και ο ένας για τον άλλο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λοσάδα: «Οι παίκτες πάλευαν με την καρδιά τους και ο ένας για τον άλλο»

Ικανοποίηση και αγωνία από τον προπονητή του Απόλλωνα.

Ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα είπε στις τοποθετήσεις του μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα επί της Ομόνοιας Αραδίππου:

«Είμαι χαρούμενος για την 7η σερί νίκη. Κάποιοι είπαν ότι ήταν η πιο δύσκολη αλλά διαφωνώ αφού εμείς κοντρολάραμε το παιχνίδι. Ο αντίπαλος μας δεν είχε ευκαιρίες. Το πέναλτι καλώς δόθηκε και για μία ίντζα ακυρώθηκε το γκολ του Γκασπάρ. Οι παίκτες πάλευαν με την καρδιά τους και ο ένας για τον άλλο.

Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς κάνεμε τις αλλαγές χωρίς να το έχουμε σχεδιάσει αφού ήταν αναγκαστικές. Ελπίζουμε να του έχουμε την Τετάρτη. Ευχαριστούμε τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο». 

Για το γεγονός ότι δεν ήρθε εύκολα η νίκη, είπε: «Υπάρχει και ο αντίπαλος που έχει την ποιότητα του. Κατάφερε να σταματήσει κάποια από τα ατού μας. Παίζει και το πλάνο του αντιπάλου μεγάλο ρόλο».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καλώς το εύκολο γκολ!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πρόκριση για την ΑΕΛ στον 39ο τελικό του Κυπέλλου Γυναικών

Κύπρος

|

Category image

Σατσιάς: «Στα τελευταία 10-15 λεπτά κλείσαμε τον Απόλλωνα στο αμυντικό του τρίτο»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Κι άλλη αποχώρηση για τον Άρη - Δανεικός στο Ισραήλ ο Μουσούντα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Λοσάδα: «Οι παίκτες πάλευαν με την καρδιά τους και ο ένας για τον άλλο»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

BINTEO: To γκολ... απόδρασης του Απόλλωνα που έφερε την 6η σερί

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ένα ήταν αρκετό για τον Απόλλωνα, διπλό προσπέρασμα και 3η θέση!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Νέα Σαλαμίνα έφυγε με διπλό από την Περιστερώνα και η στέψη όλο και πλησιάζει...

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η Μπάγερν ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γκορέτσκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έπιασαν... τόπο οι προσπάθειες Ρόκα και έρχεται διπλό φιρμάνι στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Έχει και εκεί το μυαλό o Mαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Νέα περίοδος αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Στήριξης Αθλητών/τριων #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BINTEO: Στην «Μπάρτσα» ως το 2031 ο Φερμίν Λόπεθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΕΘΑ νικησε τον Άτλαντα και πέρασε στον τελικό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Φώτη είμαστε όλοι δίπλα σου!» - Το συγκινητικό βίντεο της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη