Λοσάδα: «Οι παίκτες πάλευαν με την καρδιά τους και ο ένας για τον άλλο»

Ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα είπε στις τοποθετήσεις του μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα επί της Ομόνοιας Αραδίππου:

«Είμαι χαρούμενος για την 7η σερί νίκη. Κάποιοι είπαν ότι ήταν η πιο δύσκολη αλλά διαφωνώ αφού εμείς κοντρολάραμε το παιχνίδι. Ο αντίπαλος μας δεν είχε ευκαιρίες. Το πέναλτι καλώς δόθηκε και για μία ίντζα ακυρώθηκε το γκολ του Γκασπάρ. Οι παίκτες πάλευαν με την καρδιά τους και ο ένας για τον άλλο.

Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς κάνεμε τις αλλαγές χωρίς να το έχουμε σχεδιάσει αφού ήταν αναγκαστικές. Ελπίζουμε να του έχουμε την Τετάρτη. Ευχαριστούμε τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο».

Για το γεγονός ότι δεν ήρθε εύκολα η νίκη, είπε: «Υπάρχει και ο αντίπαλος που έχει την ποιότητα του. Κατάφερε να σταματήσει κάποια από τα ατού μας. Παίζει και το πλάνο του αντιπάλου μεγάλο ρόλο».