«Κτύπησαν» την πόρτα του Μάντζιου από Βουλγαρία και Πολωνία

Η πολύ καλή δουλειά που κάνει στην Εθνική Κύπρου ο Απόστολος Μάντζιος φαίνεται να μην περνά απαρατήρητη. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, πριν από περίπου μια εβδομάδα είχε κρούση από ομάδα της Βουλγαρίας, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε συνέχεια ή όχι.

Τώρα φέρεται ο Ελλαδίτης προπονητής να έχει προσεγγιστεί και από ομάδα της Πολωνίας.

Οι εμφανίσεις της Εθνικής υπό την καθοδήγησή του έχoυν δημιουργήσει θετική εικόνα και διεθνές ενδιαφέρον, ενισχύοντας τη φήμη του.

Πιθανότατα, στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής ενόψει του αγώνα με την Αυστρία, να ρωτηθεί τόσο για το ενδιαφέρον ξένων συλλόγων όσο και για το προσωπικό του μέλλον, δίνοντας την πρώτη επίσημη απάντηση στα σενάρια που κυκλοφορούν.

Να σημειωθεί ότι το συμβόλαιο του 56χρονου κόουτς με την Εθνική εκπνέει σε έναν χρόνο.