LIVE: Ομόνοια Αραδίππου - Απόλλων 0-1

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Ομόνοια Αραδίππου - Απόλλων 0-1

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Ο Απόλλωνας έχει την ετικέτα του φαβορί στην αποψινή (19:00) εκτός έδρας μάχη με την Ομόνοια Αραδίππου, ωστόσο δεν θα έχει εύκολο έργο. Τα «περιστέρια» έχουν δείξει τα... δόντια τους σε πολλές ομάδες.

Οι φιλοξενούμενοι, με 36 βαθμούς στη συγκομιδή τους, έχουν πέντε σερί νίκες στο πρωτάθλημα και θα ψάξουν ακόμη μία για να κάνουν διπλό προσπέρασμα.

Οι γηπεδούχοι από την άλλη, έχουν 21 βαθμούς και με ενδεχόμενη νίκη θα κάνουν σημαντικό βήμα παραμονής.

Το LIVE του αγώνα

  • Ξεκίνησε το β΄ μέρος
  • Μετά από εξάλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το α΄ ημίχρονο.

45+4΄ - Καλό σουτ από τον Γεωργίου, το οποίο όμως δεν βρήκε στόχο.

37΄ - Σκοράρει ο Απόλλωνας με τον Γκασπάρ αλλά ακυρώνεται μέσω VAR.

34΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Ο Τόμας νικάει τον Κότσιτς και ανοίγει το σκορ για τους κυανόλευκους.

32΄ -Το VAR καλεί τον ρεφ να δει τη φάση και ο Χριστοδούλου δεν αλλάζει την απόφασή του

29΄ - Ο Ιωάννης Χριστοδούλου δίνει πέναλτι στον Απόλλωνα για ανατροπή του Κόστιτς στον Ντουοντού.

19΄ - Δυνατό βόλε από τον Αντωνίου, το οποίο πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Κουν.

7΄ - Ο Λαμ από αριστερά, με σουτ απειλεί αλλά ο Κόστιτς λέει όχι.

  • Ξεκίνησε το ματς.

ΟΜΟΝΟΙΑ Αρ.: Κόστιτς, Αντωνίου, Βαν Μούλεμ, Ενρίκε, Κάνο, Τελάντερ, Ρινγκ, Έντουαρντς, Ζορζίνιο, Γεωργίου, Ποντικός.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Κβίντα, Λαμ, Μαλεκκίδης, Σπόλιαριτς, Βάισμπεκ, Λιούμπιτς, Ντουοντού, Ροντρίγκες (18΄ Γιούσεφ), Τόμας.

ΣΚΟΡΕΡ: 34΄ πέν. Τόμας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

