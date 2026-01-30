Νέα περίοδος αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Στήριξης Αθλητών/τριων #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη

Το πρόγραμμα Αθλητικής Ευθύνης του Παύλου Κοντίδη ανανεώνεται για το 2026, συνεχίζοντας την αποστολή του να ενισχύσει την κυπριακή εκπροσώπηση στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες «Λος Άντζελες 2028». Το παράθυρο για αιτήσεις έχει ανοίξει και θα παραμείνει ανοικτό έως και τις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Τα έντυπα αίτησης βρίσκονται στο pavloskontides.com/towardsla και θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση towardsla@pavloskontides.com.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές & αθλήτριες που κατέχουν κυπριακή υπηκοότητα και έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/1997, δεδομένου ότι δεν ανήκουν στην Κατηγορία Α ή Ολυμπιονικών του Σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης του ΚΟΑ. Το ηλικιακό κριτήριο δεν ισχύει για Παραθλητές/τριες.

Το Πρόγραμμα

Μετά τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες #TowardsTokyo και #TowardsParis, μέσω των οποίων στηρίχθηκαν πέντε και δέκα αθλητές και αθλήτριες αντίστοιχα, το πρόγραμμα #TowardsLA συνεχίζει να αποτελεί μια σταθερή δέσμευση του δις Αργυρού Ολυμπιονίκη για ουσιαστική ενίσχυση της κυπριακής Ολυμπιακής ομάδας.

Μέσω του προγράμματος επιχορήγησης παρέχεται οικονομική και τεχνική υποστήριξη σε ταλαντούχους αθλητές και αθλήτριες, με στόχο τη βέλτιστη προετοιμασία τους και τη διεκδίκηση της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες «Λος Άντζελες 2028».

Το έτος 2025 στηρίχθηκαν ήδη 12 αθλητές και αθλήτριες. Με την ανανέωση του προγράμματος για το 2026, η πρωτοβουλία συνεχίζει να ενδυναμώνει όσες και όσους προετοιμάζονται συστηματικά για να μετατρέψουν το ολυμπιακό τους όνειρο σε πραγματικότητα.

Π. Κοντίδης: «Χαρούμενος που μπορούμε να προσφέρουμε»

«Η στήριξη των Κύπριων αθλητών και αθλητριών αποτελεί για μένα σταθερή προτεραιότητα. Με το πρόγραμμα #TowardsLA επιδιώκουμε να προσφέρουμε ευκαιρίες, ώστε οι αθλήτριες και αθλητές μας να μπορούν να προετοιμαστούν με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για να μεγαλώσει και να δυναμώσει η Ολυμπιακή μας ομάδα, που είναι το όραμά μου» αναφέρει σχετικά ο Κοντίδης και προσθέτει: «Η πορεία προς τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες είναι απαιτητική. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος και χαρούμενος που χάρη στη στήριξη των χορηγών και συνεργατών μου, μπορούμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια όσων δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό» προσθέτει ο εμπνευστής του προγράμματος #TowardsLA.

Τα έσοδα του προγράμματος προέρχονται από χορηγούς, συνεργάτες και φίλους του Παύλου Κοντίδη, μέσω κυρίως του ετήσιου Gala Dinner που φέτος θα διοργανώσει για τρίτη διαδοχική χρονιά, στις 7 Φεβρουαρίου, στη Λεμεσού. Από το 2019 έως σήμερα, ο Παύλος Κοντίδης, μέσω της πρωτοβουλίας του, έχει μαζέψει πάνω από 250.000 ευρώ, ποσό από το οποίο έχουν επωφεληθεί πέραν των 20 αθλητών/τριων.