Η ΕΘΑ νικησε τον Άτλαντα και πέρασε στον τελικό

Με νίκη της ΕΘΑ Έγκωμης ολοκληρώθηκε στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» ο πρώτος ημιτελικός του Allwyn Final Four Κυπέλλου Γυναικών, με την ομάδα της Έγκωμης να επικρατεί του Άτλαντα Pafilia με 57-43 και να παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (1/2, 16:30).

Η ΕΘΑ μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και από το πρώτο δεκάλεπτο πήρε προβάδισμα (14-9), το οποίο διεύρυνε μέχρι την ανάπαυλα, κρατώντας τον Άτλαντα χαμηλά επιθετικά για το 25-15 του ημιχρόνου.

Στην 3η περίοδο ο Άτλαντας προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, όμως η ΕΘΑ διαχειρίστηκε το ρυθμό, διατηρώντας το προβάδισμά της (40-30 στο 30’).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι τυπικά γηπεδούχες κράτησαν ξανά την αμυντική τους συνέπεια και «κλείδωσαν» τη νίκη, φτάνοντας στο τελικό 57-43.

Κορυφαία για την ΕΘΑ ήταν η Dajah Daniel με 25 πόντους, ενώ για τον Άτλαντα ξεχώρισε η Makayla Andrews με 28 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 14-9, 25-15, 40-30, 57-43.

ΕΘΑ (Σκεύη Γεωργίου): Kolyandrova 9, Ευτυχίου 8 (1), Κινάνη 7, Κοντού 3, Daniel 25, Πατσαλίδου, Σπυρίδου 1, Σιηπιλλή, Λιακοπούλου, Στυλιανού, Κυπριανού 2, Πέτρου 2.

Άτλαντας (Βασίλης Γιωτόπουλος): Andrews 28 (1), Μαρμαρά, Κουκλάδα, Σεργίου, Νικοδήμου 2, Λουκαΐδου 1, Nyitrai 2, Μερκούρη 1, Παπανικολάου 3 (1), Κουρδίδου 6 (2), Παπαδημητρίου.