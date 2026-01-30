Σατσιάς: «Στα τελευταία 10-15 λεπτά κλείσαμε τον Απόλλωνα στο αμυντικό του τρίτο»

«Παίζαμε με μια ομάδα με αρκετή ποιότητα και το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά ανεβασμένη με τον κ. Λοσάδα. Ξέραμε τις δυσκολίες, μελετήσαμε πολύ καλά την ομάδα του Απόλλωνα. Είχαμε τις δυσκολίες μας αλλά δεν κινδυνέψαμε σε μεγάλο βαθμό. Στην επανάληψη μπήκαμε πιο αποφασιστικά, ειδικά, στα τελευταία 10-15 λεπτά κλείσαμε τον Απόλλωνα στο αμυντικό του τρίτο. Μόνο θετικά έχω να πω για την ομάδα μας. Μπράβο στα παιδιά. Πραγματικά βγάζουν έναν τεράστιο χαρακτήρα. Προσπαθήσαμε να σκοράρουμε, ειδικά στην κόντρα επίθεση αν ήμασταν πιο προσεκτικοί ειδικά στη που γλίστρισε ο Γιούσεφ. Μπορούσαμε εκεί να ισοφαρίσουμε».

Στη συνέχεια σχολίασε: «Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Δεν θέλω να σταθώ στη φάση του πέναλτι. Οι απόψεις διίστανται, ο τρόπος που έγινε μας στεναχωρεί. Προσπαθήσαμε και με την είσοδο το Λομόνακο η ομάδα μας ήταν πολύ καλή. Έχουμε τώρα το κύπελλο στη Λεμεσό». Και κατέληξε λέγοντας: «Έχουμε πίστη στις δυνατότητες μας και θα προσπαθήσουμε να πάμε για το όνειρο».