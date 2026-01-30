ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπάγερν ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γκορέτσκα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Μπάγερν ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γκορέτσκα

Εξέλιξη στους Βαυαρούς με τον 30χρονο μέσο.

Από το Μόναχο στη Μαδρίτη το επόμενο καλοκαίρι; Σήμερα, η Μπάγερν ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γερμανού διεθνή μέσου της Λέον Γκορέτσκα, στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Όπως επιβεβαίωσαν τόσο η ομάδα του Μονάχου όσο και ο 30χρονος παίκτης, τα δύο μέρη συμφώνησαν να μην παρατείνουν το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει τον Ιούνιο του 2026.

Ο Γκορέτσκα θα αποχωρήσει έτσι από την ομάδα μετά από συνολικά οκτώ σεζόν στη Βαυαρία. Αυτό το αποτέλεσμα αναμενόταν εδώ και καιρό, ιδίως λόγω των ολοένα και πιο επίμονων φημών για πιθανή χειμερινή μεταγραφή στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο αποκλείστηκε πλέον, όπως ο ίδιος ο Γκορέτσκα έγραψε σε μια ανάρτηση στο Instagram: «Όσο κολακευτικό κι αν είναι το ενδιαφέρον από μεγάλους διεθνείς συλλόγους, σαφώς αποφάσισα να μείνω στην Μπάγερν μέχρι το τέλος της σεζόν».

Η αποστολή για το υπόλοιπο της σεζόν είναι επίσης σαφής, σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή Κρίστοφ Φρόιντ: «Μέχρι το καλοκαίρι, ο Λεόν θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να γιορτάσει όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους με την ομάδα».

Μέχρι σήμερα, ο ικανότατος μέσος μπορεί να καυχηθεί για ένα εντυπωσιακό παλμαρέ, το οποίο περιλαμβάνει έξι πρωταθλήματα Γερμανίας κι ένα Champions League.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καλώς το εύκολο γκολ!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πρόκριση για την ΑΕΛ στον 39ο τελικό του Κυπέλλου Γυναικών

Κύπρος

|

Category image

Σατσιάς: «Στα τελευταία 10-15 λεπτά κλείσαμε τον Απόλλωνα στο αμυντικό του τρίτο»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Κι άλλη αποχώρηση για τον Άρη - Δανεικός στο Ισραήλ ο Μουσούντα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Λοσάδα: «Οι παίκτες πάλευαν με την καρδιά τους και ο ένας για τον άλλο»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

BINTEO: To γκολ... απόδρασης του Απόλλωνα που έφερε την 6η σερί

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ένα ήταν αρκετό για τον Απόλλωνα, διπλό προσπέρασμα και 3η θέση!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Νέα Σαλαμίνα έφυγε με διπλό από την Περιστερώνα και η στέψη όλο και πλησιάζει...

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η Μπάγερν ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γκορέτσκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έπιασαν... τόπο οι προσπάθειες Ρόκα και έρχεται διπλό φιρμάνι στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Έχει και εκεί το μυαλό o Mαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Νέα περίοδος αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Στήριξης Αθλητών/τριων #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BINTEO: Στην «Μπάρτσα» ως το 2031 ο Φερμίν Λόπεθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΕΘΑ νικησε τον Άτλαντα και πέρασε στον τελικό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Φώτη είμαστε όλοι δίπλα σου!» - Το συγκινητικό βίντεο της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη