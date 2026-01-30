Η Μπάγερν ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γκορέτσκα

Από το Μόναχο στη Μαδρίτη το επόμενο καλοκαίρι; Σήμερα, η Μπάγερν ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γερμανού διεθνή μέσου της Λέον Γκορέτσκα, στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Όπως επιβεβαίωσαν τόσο η ομάδα του Μονάχου όσο και ο 30χρονος παίκτης, τα δύο μέρη συμφώνησαν να μην παρατείνουν το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει τον Ιούνιο του 2026.

Ο Γκορέτσκα θα αποχωρήσει έτσι από την ομάδα μετά από συνολικά οκτώ σεζόν στη Βαυαρία. Αυτό το αποτέλεσμα αναμενόταν εδώ και καιρό, ιδίως λόγω των ολοένα και πιο επίμονων φημών για πιθανή χειμερινή μεταγραφή στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο αποκλείστηκε πλέον, όπως ο ίδιος ο Γκορέτσκα έγραψε σε μια ανάρτηση στο Instagram: «Όσο κολακευτικό κι αν είναι το ενδιαφέρον από μεγάλους διεθνείς συλλόγους, σαφώς αποφάσισα να μείνω στην Μπάγερν μέχρι το τέλος της σεζόν».

Η αποστολή για το υπόλοιπο της σεζόν είναι επίσης σαφής, σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή Κρίστοφ Φρόιντ: «Μέχρι το καλοκαίρι, ο Λεόν θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να γιορτάσει όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους με την ομάδα».

Μέχρι σήμερα, ο ικανότατος μέσος μπορεί να καυχηθεί για ένα εντυπωσιακό παλμαρέ, το οποίο περιλαμβάνει έξι πρωταθλήματα Γερμανίας κι ένα Champions League.

ΑΠΕ - ΜΠΕ