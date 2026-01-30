Έπιασαν... τόπο οι προσπάθειες Ρόκα και έρχεται διπλό φιρμάνι στην ΑΕΚ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Έντονη κινητικότητα και ενίσχυση στην ομάδα της Λάρνακας.
Ο 22χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός Άλεξ Καρδέρο και ο 28χρονος Κροάτης, επίσης μεσοεπιθετικός, Ρόμπερτ Μουντραζίγια αναμένεται πως θα είναι τα νέα πρόσωπα στο ρόστερ της ΑΕΚ.
Ο Τσάβι Ρόκα έδινε μάχη με τον χρόνο και φαίνεται πως οι προσπάθειες του καρποφόρησαν αφού οι δύο παίκτες θα ανακοινωθούν επίσημα.
Δείτε τα βιογραφικά τους:
ΡOMΠΕΡΤ ΜΟΥΝΤΡΑΖΙΓΙΑ
AΛΕΞ ΚΑΡΔΕΡΟ