Έπιασαν... τόπο οι προσπάθειες Ρόκα και έρχεται διπλό φιρμάνι στην ΑΕΚ

Ο 22χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός Άλεξ Καρδέρο και ο 28χρονος Κροάτης, επίσης μεσοεπιθετικός, Ρόμπερτ Μουντραζίγια αναμένεται πως θα είναι τα νέα πρόσωπα στο ρόστερ της ΑΕΚ.

Ο Τσάβι Ρόκα έδινε μάχη με τον χρόνο και φαίνεται πως οι προσπάθειες του καρποφόρησαν αφού οι δύο παίκτες θα ανακοινωθούν επίσημα.

Δείτε τα βιογραφικά τους:

ΡOMΠΕΡΤ ΜΟΥΝΤΡΑΖΙΓΙΑ

AΛΕΞ ΚΑΡΔΕΡΟ