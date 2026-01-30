ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έπιασαν... τόπο οι προσπάθειες Ρόκα και έρχεται διπλό φιρμάνι στην ΑΕΚ

Έντονη κινητικότητα και ενίσχυση στην ομάδα της Λάρνακας.

Ο 22χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός Άλεξ Καρδέρο και ο 28χρονος Κροάτης, επίσης μεσοεπιθετικός, Ρόμπερτ Μουντραζίγια αναμένεται πως θα είναι τα νέα πρόσωπα στο ρόστερ της ΑΕΚ.

Ο Τσάβι Ρόκα έδινε μάχη με τον χρόνο και φαίνεται πως οι προσπάθειες του καρποφόρησαν αφού οι δύο παίκτες θα ανακοινωθούν επίσημα.

Δείτε τα βιογραφικά τους:

ΡOMΠΕΡΤ ΜΟΥΝΤΡΑΖΙΓΙΑ 

AΛΕΞ ΚΑΡΔΕΡΟ

Διαβαστε ακομη