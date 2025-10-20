Τεχνική, εμπειρία, οξυδέρκεια - Η Ομόνοια έχει ξανά τον Γιόβετιτς της!

Η επιστροφή του Στέφαν Γιόβετιτς στη δράση ήταν εξαιρετικά σημαντική για την Ομόνοια. Παρότι ο Μαυροβούνιος άσος εμφανίστηκε επηρεασμένος από τη μακρά απουσία του και, αναμφίβολα, έχει κάνει πολύ καλύτερες εμφανίσεις στο παρελθόν, η συμμετοχή του σηματοδοτεί τη σταδιακή επιστροφή του σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Ο 35χρονος επιθετικός, με την τεχνική του κατάρτιση και την ποδοσφαιρική του οξυδέρκεια, μπορεί να κάνει τη διαφορά στο παιχνίδι των πρασίνων. Η απουσία του ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή στα τελευταία παιχνίδια της ομάδας του Χένινγκ Μπεργκ.

Με την επιστροφή του, η επιθετική γραμμή της Ομόνοιας γίνεται σαφώς πιο ισχυρή, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές του κυπριακού πρωταθλήματος.