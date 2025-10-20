Ένας ΑΠΟΕΛ χωρίς έμπνευση, αλλά με πάγκο που «μίλησε»

Είναι από τις λίγες φορές φέτος που ο ΑΠΟΕΛ έψαχνε και ξαναέψαχνε λύσεις απέναντι σε μια άμυνα, αλλά… δεν τις έβρισκε!

Κόντρα στον Ολυμπιακό, οι γαλαζοκίτρινοι παρουσιάστηκαν μπλοκαρισμένοι. Δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν ούτε από τον άξονα ούτε από τα πλάγια, με τους μαυροπράσινους να βγαίνουν πρώτοι στην μπάλα και να «απλώνουν» το παιχνίδι τους, δυσκολεύοντας αφάνταστα τις προσπάθειες των παικτών του Πάμπλο Γκαρσία.

Αυτό που έκανε τελικά τη διαφορά και έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας ήταν οι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικότερα αυτή του Πιέρου, που έδωσε επιθετική ώθηση στην ομάδα του.

Σίγουρα ο κόουτς του ΑΠΟΕΛ έχει πολλά να πει και αρκετά να διορθώσει στις προπονήσεις των επόμενων ημερών, με αφορμή τα όσα είδε στο τελευταίο ματς.

